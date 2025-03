Zgodnie z projektem obywatelskim średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty ma wynieść 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającym rok budżetowy. Nauczyciela kontraktowego – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, nauczyciela mianowanego – 125 proc., a nauczyciela dyplomowanego – 155 proc.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ma ustalać minister edukacji, uwzględniając, że kwota wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego miałaby wynosić co najmniej 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego na pozostałych stopniach awansu ma być proporcjonalnie niższa do niego, przy czym wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty ma stanowić co najmniej 73 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.

Obywatelski projekt nowelizacji Karty nauczyciela Związek Nauczycielstwa Polskiego wniósł do Sejmu w listopadzie 2021 r. Zebrał pod nim ponad 250 tys. podpisów – dwa i pół razy więcej niż wymagane minimum. Pierwsze czytanie projektu przeprowadzone zostało już w lutym 2022 r. Następnie trafił on do komisji, gdzie dalszych prac jednak nie prowadzono.

ZNP naciska ws. podwyżek dla nauczycieli. Czy rząd spełni postulaty?

W przypadku projektów obywatelskich nie obowiązuje zasada dyskontynuacji wraz z zakończeniem kadencji parlamentu, dlatego do projektu noweli wrócili posłowie obecnej kadencji. Ponowne pierwsze czytanie projektu odbyło się 25 stycznia 2024 r. Prezes ZNP Sławomir Broniarz argumentował wówczas, że "obecny system wynagrodzeń nauczycieli jest skrajnie arbitralny, nietransparentny, nieobiektywny i w pełni zależy od decyzji polityków. Dlatego – jak mówił – konieczne jest kształtowanie wysokości płac nauczycieli w oparciu o obiektywny wskaźnik.

Tym razem komisja edukacji, do której skierowano projekt, powołała podkomisję nadzwyczajną, która miała się nim zająć. Do tej pory odbyły się dwa posiedzenia techniczne.

Do przyspieszenia prac nad projektem zobowiązał się szef rządu podczas listopadowego 43. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP.

Nie będzie już zwłoki – zapewnił wówczas Tusk. Będziemy negocjować pewne aspekty w tymże projekcie. Wiadomo, projekty są po to, by dać pewien punkt wyjścia do poważnej rozmowy – powiedział.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca uwagę, że od wniesienia projektu do Sejmu zmieniły się uwarunkowania prawne. Dlatego – jak zaznacza – uaktualnienia wymagają m.in. niektóre wskaźniki zawarte w projekcie, m.in. wzrosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce, zmniejszona została też liczba stopni awansu zawodowego poprzez likwidację dwóch najniższych: nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego oraz wprowadzenie w ich miejsce nauczyciela początkującego.

Obecnie wysokość wynagrodzenia nauczycieli jest pochodną kwoty bazowej dla nauczycieli określanej co roku w ustawie budżetowej. Służy ona do wyliczania tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli (określone jest ono w Karcie nauczyciela procentowo dla każdego stopnia awansu zawodowego). Składa się na nie wynagrodzenie zasadnicze i kilkanaście dodatków. Wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego określa zaś w rozporządzeniu minister edukacji.