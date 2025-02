Według Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", zaprezentowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 17 lutego projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli narusza Kartę Nauczyciela.

Według związku, kwota bazowa dla nauczycieli powinna wzrosnąć o co najmniej 15 proc do kwoty 6206,42 zł, co przełożyłoby się na wzrost wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Tymczasem w projekcie ten wzrost wynosi 5 proc. co jest waloryzacją o wskaźnik prognozowanej inflacji.

Propozycja MEN waloryzująca wynagrodzenie nauczycieli kształtuje się następująco w 2025r:

początkujący 5153 zł (magister) i 5027 zł (licencjat)

mianowany 5310 zł (magister) i 5156 zł (licencjat)

dyplomowany 6211 zł (magister) i 5405 zł (licencjat)

KSOiW uważa, że zaproponowane przez MEN kwoty wynagrodzenia zasadniczego, zwłaszcza niewielka różnica między nauczycielem początkującym a mianowanym powodują, że awans zawodowy staje się fikcją, traci swój walor rozwojowy i wypacza jego ideę. Według związku wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli w 2025 r. powinno wynosić:

początkujący 5644 zł,

mianowany 6105 zł,

dyplomowany 6802 zł.

Podwyżka "pogarsza sytuację materialną i społeczną nauczycieli"

Podobne stanowisko zajął też Związek Nauczycielstwa Polskiego.Po zaproponowanej podwyżce różnica między wynagrodzeniem zasadniczym nauczycieli początkujących i nauczycieli mianowanych wynosić będzie tylko 157 zł brutto. To jest niedopuszczalne i nie różnicuje w żaden sposób wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego - powiedziała po spotkaniu wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak cytowana przez PAP. Jej zdaniem proponowana przez resort podwyżka nie wypełnia deklaracji składanych przez MEN o odbudowie prestiżu nauczyciela i godnych wynagrodzeniach, a zamiast tego "pogarsza sytuację materialną i społeczną nauczycieli".

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli i dodatki

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z terminem powiązywania od dnia 1 stycznia 2025 r. Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Jego wysokość na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynika z określonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla nauczycieli. Na 2025 r. jej wysokość ustalono na 5 434,82 zł, zwiększając ją tym samym o 5 proc. w stosunku do tej obowiązującej w 2024 r. Ponadto, zgodnie z tzw. ustawą okołobudżetową, średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego zwiększa się dodatkowo o 2,308 proc.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego nauczyciele mają też dodatki n.in.