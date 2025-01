Nowe regulacje MEN – co się zmieni?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, od września 2025 roku nauczanie religii w szkołach zostanie ograniczone do jednej godziny tygodniowo. Dodatkowo, lekcje religii mają być umieszczane w planie zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

Stanowisko Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Komisja Wychowania Katolickiego KEP jednogłośnie potępiła działania Rządu RP, uznając je za bezprawne. Podkreślono, że rozporządzenie zostało wydane bez wymaganego ustawowo porozumienia z Kościołem katolickim oraz innymi zainteresowanymi związkami wyznaniowymi.

Komisja argumentuje, że umieszczenie lekcji religii na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej stanowi naruszenie praw zarówno uczniów, jak i katechetów. Takie rozwiązanie jest postrzegane jako dyskryminujące nauczycieli religii, którzy spełniają wszelkie prawne wymogi do pracy na równych zasadach z innymi nauczycielami.

"Jednogłośnie wyrażono stanowczy protest wobec bezprawnego działania Rządu RP. Należy podkreślić, że rozporządzenie jest aktem bezprawnym, gdyż nie osiągnięto co do jego treści wymaganego ustawowo porozumienia z Kościołem katolickim i innymi zainteresowanymi związkami wyznaniowymi. Umieszczenie lekcji religii w planie na pierwszej lub ostatniej godzinie godzi w prawa uczniów i katechetów. Jest to przejaw dyskryminowania nauczycieli religii, którzy spełniają wszelkie wymogi przepisane prawem, aby pracować na równych zasadach z innymi nauczycielami" - czytamy w komunikacie.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP, w porozumieniu z Dyrektorami Wydziałów Katechetycznych w Polsce, wyraziła wsparcie i troskę dla wszystkich osób zaangażowanych w nauczanie religii w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem katechetów świeckich. Zapowiedziano podjęcie wszelkich starań w celu ochrony ich praw.

KEP o promocji lekcji religii

Komisja Wychowania Katolickiego KEP popiera również inicjatywy medialne i społeczne, które mają na celu "promowanie prawdziwego oblicza rekcji religii, ofiarnej pracy katechetów i odpowiedzialnej postawy rodziców".