Nagranie ze studniówki hitem internetu. Walc maturzystów z Podlasia

Tegoroczni maturzyści rozpoczęli odliczanie do egzaminu dojrzałości. Sezon studniówek w pełni, a co za tym idzie, do internetu regularnie trafiają zdjęcia i filmy ze studniówek. Aktualnie internet podbija nagranie ze studniówki II Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach. Bal odbył się w sobotę, 18 stycznia 2025 roku i został zainaugurowany pięknym tańcem w wykonaniu maturzystów. Licealiści zatańczyli walca, który został przygotowany pod okiem instruktorki tańca.

Zarówno wykonanie, jak i choreografia, a nawet stroje tegorocznych maturzystów zostały starannie dopracowane. Jak podaje lokalny serwis internetowy siedlce.podlasie24.pl, przygotowania do występu trwały miesiącami, wszystko zostało starannie przygotowane, by "walc we mgle" wyszedł perfekcyjnie. Dziewczęta wystąpiły w jednakowych biało-czarnych sukniach z czerwonymi dodatkami, a chłopcy w czarnych spodniach, białych koszulach i czerwonych muchach.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Reklama

Nagranie ze studniówki hitem internetu. Internauci zachwyceni

Walc w wykonaniu maturzystów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach zachwycił internautów. Nie zabrakło wielu komentarzy z komplementami. Niektórzy z internautów zastanawiają się, dlaczego uczniowie rozpoczęli studniówkę walcem, a nie tradycyjnym polonezem. Otóż, jak się okazuje, nie zabrakło również tradycyjnego tańca. Licealiści najpierw zatańczyli spektakularnego walca, a następnie poloneza. Wielki bal za nimi, teraz pozostaje przygotowanie do egzaminu dojrzałości. Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki!