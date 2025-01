Decyzję tę podjęto na podstawie rozporządzenia z 2017 roku, które daje ministrowi oświaty możliwość ustalenia terminów ferii po konsultacjach z wojewodami i kuratorami oświaty.

Ferie w 2026. Nowy harmonogram

Nowy harmonogram ferii zakłada wypoczynek w następujących terminach

19 stycznia – 1 lutego 2026: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,

pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, 2 lutego – 15 lutego 2026: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie,

16 lutego – 1 marca 2026: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Zmiany w organizacji ferii

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer powiedziała, że chodzi o to, aby w w każdym tygodniu mniej więcej taka sama liczba dzieci odpoczywała. Do tej pory było tak, że te cztery tury nakładały się ze sobą.W niektóre miesiące, w niektóre tygodnie, było tylko 29 proc., a w niektóre, ponad 36 proc. dzieci na feriach, a teraz będzie bardziej równomiernie - tłumaczyła w radiu Zet. Zapewniła jednocześnie, że nie ma mowy o skróceniu ferii zimowych. Mają być dwutygodniowe, były, będą i nic się tu nie zmienia - podkreśliła.

Ferie "na zakładkę" mogą być droższe

Taki podział ferii zimowych nie wszystkim się podoba. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, uważa, że ferie zimowe "na zakładkę" może wpłynąć na wzrost cen. Kumulacja większej liczby wypoczywających w tym samym okresie to większy tłok w pociągach, większe korki na drogach dojazdowych, większe kolejki do wyciągów i restauracji - mówił Karol Wagner z TIG w radiu Zet.

Zmiana w organizacji ferii zimowych wynika z licznych wniosków obywateli oraz wystąpień parlamentarzystów. "W związku z powtarzającymi się od kilku lat prośbami i wnioskami obywateli, a także wystąpieniami parlamentarzystów Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło propozycję nowych grup województw, w których uczniowie będą mieli ferie w tym samym terminie" – przekazał resort edukacji.

Terminy ferii zimowych 2025

W roku szkolnym 2024/2025 będzie wciąż obowiązywał podział na cztery terminy. Terminy ferii zimowych poszczególnych województw przedstawiają się następująco:

Od 20 stycznia do 2 lutego ferie będą mieć uczniowie z województw:

kujawsko-pomorskiego,

lubuskiego,

małopolskiego,

świętokrzyskiego

wielkopolskiego.

Uczniowie z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego będą mieć ferie od 27 stycznia do 9 lutego. Od 3 lutego do 16 lutego na feriach przebywać będą uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego. Ferie dla uczniów z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego potrwają od 17 lutego do 2 marca.

Następna przerwa w nauce w szkołach – na Wielkanoc – przypada od 17 do 22 kwietnia. Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji i nauki na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.