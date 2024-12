Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2024/2025, od 23 grudnia do 1 stycznia w szkołach nie ma zajęć. Formalnie przerwa świąteczna trwa do 31 grudnia, jednak 1 stycznia – Nowy Rok – jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Ustawowo wolne jest również święto Trzech Króli, przypadające na 6 stycznia.

Reklama

Aż 12 dni wolnego. Kiedy uczniowie wrócą do szkoły?

W roku 2024, 1 stycznia wypada w środę, a 6 stycznia w poniedziałek. Niektóre szkoły, dzięki wykorzystaniu dwóch dni do dyspozycji dyrektora, mogą przedłużyć przerwę do 7 stycznia. Uczniowie w tych szkołach wrócą na zajęcia dopiero po Trzech Królach.

Dni do dyspozycji dyrektora szkoły to dodatkowe dni wolne od lekcji. Mogą być ustalane na przykład w dni egzaminów zewnętrznych (egzamin ósmoklasisty, matura, egzaminy zawodowe), w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w inne dni, jeśli uzasadnia to organizacja pracy szkoły lub potrzeby lokalnej społeczności.

Przerwa świąteczna i ferie zimowe 2025. Wszystko, co musisz wiedzieć

W szkołach podstawowych dyrektor ma do dyspozycji maksymalnie 8 takich dni w roku szkolnym. W szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia, szkołach policealnych i centrach kształcenia zawodowego) liczba ta wynosi maksymalnie 10 dni. W szkołach specjalnych przysposabiających do pracy można przeznaczyć na ten cel do 4 dni.

Dyrektor szkoły ustala terminy tych dni po konsultacjach z radą szkoły, a w przypadku jej braku – z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Harmonogram musi zostać ogłoszony nauczycielom, rodzicom i uczniom do 30 września. W dodatkowe dni wolne szkoła ma obowiązek zapewnić zajęcia wychowawczo-opiekuńcze oraz poinformować rodziców o możliwości uczestnictwa dzieci w tych zajęciach.

Reklama

Ferie zimowe 2025 już wkrótce

Niedługo po przerwie świątecznej rozpoczynają się ferie zimowe, zaplanowane w czterech terminach:

od 20 stycznia do 2 lutego – dla województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego,

od 27 stycznia do 9 lutego – dla województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego,

od 3 lutego do 16 lutego – dla województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego,

od 17 lutego do 2 marca – dla województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

Kolejna przerwa w nauce będzie miała miejsce wiosną. Przerwa na Wielkanoc zaplanowana jest od 17 do 22 kwietnia.

Źródło: MEN, PAP, Media