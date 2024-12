Boże Narodzenie już niebawem. Jednym z symboli, bez którego nie wyobrażamy sobie świąt, jest choinka. Dekorujemy ją i wpatrujemy się w migoczące światełka oraz bombki.

Reklama

Zawieś te ozdoby na choince. Przyciągną pieniądze i pomyślność

Wedle zwyczaju choinkę powinno ubierać się tuż przed Wigilią, ale wiele osób robi to zdecydowanie wcześniej. To, jak ją ubierzemy to kwestia naszego gustu i preferencji.

Niektórzy stawiają na bombki i świecidełka w różnych kolorach, inni wolą, gdy choinka jest jednolicie przystrojona. Są i tacy, którzy stawiają głównie na ozdoby własnego wyrobu jak pierniki czy łańcuchy.

Okazuje się, że jest kilka przesądów dotyczących ubierania choinki. Jeden z nich dotyczy właśnie ozdób. Dwie z nich są niestety bardzo rzadko spotykane w polskich domach a wedle przesądu i dawnych wierzeń zapewniają domownikom pieniądze i pomyślność. Warto, więc zawiesić je na choince, by cieszyć się bogactwem i powodzeniem. O co dokładnie chodzi? O cukierki oraz pierniki.

Te dwie ozdoby odpędzą biedę. Jest jeden warunek

Reklama

To właśnie te dwie ozdoby choinkowe przyciągną bogactwo a odpędzą biedę. Najbliższy rok będzie udany pod tym względem jeśli to właśnie one zawisną na drzewku. Jest jeszcze jeden ważny szczegół.

Cukierki powinny być owinięte w złote papierki. W dawnych czasach wieszano je, by nie tylko przyciągnąć dostatek, ale także radość i szczęście. Pierniki z kolei były pomocne w przyciąganiu pieniędzy i dobrych zysków. Chcesz pomóc swojemu szczęściu i bogactwu? Nie zapomnij o tych dwóch choinkowych ozdobach.