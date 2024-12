Konkurs skierowany jest do wszystkich absolwentów studiów magisterskich, którzy w latach 2020-2024 obronili pracę dotyczącą szeroko pojętej kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich. Niezależnie od tego, czy Twoja praca dotyczy historii, socjologii, antropologii czy sztuki, jeśli porusza tematy związane z polską wsią, to jest to konkurs dla Ciebie.

Jakie prace mogą wziąć udział?

Konkurs jest otwarty na prace z różnych dziedzin naukowych, które zajmują się kulturą i dziedzictwem wsi. Mogą to być badania dotyczące:

Tradycji i zwyczajów: obrzędów, strojów, rękodzieła

obrzędów, strojów, rękodzieła Rozwoju kulturowego: przemiany społeczne, wpływ urbanizacji

przemiany społeczne, wpływ urbanizacji Zrównoważonego rozwoju: rolnictwo ekologiczne, turystyka wiejska

rolnictwo ekologiczne, turystyka wiejska Dziedzictwa kulturowego: zabytki, muzea, folklor

Dlaczego warto wziąć udział?

Promocja badań: To szansa, aby pokazać swoje osiągnięcia naukowe szerszej publiczności.

To szansa, aby pokazać swoje osiągnięcia naukowe szerszej publiczności. Wsparcie młodych badaczy : Organizatorzy doceniają wkład młodych naukowców w rozwój badań nad kulturą wsi.

: Organizatorzy doceniają wkład młodych naukowców w rozwój badań nad kulturą wsi. Rozwój kariery: Wyróżnienie w konkursie może być ważnym punktem w Twoim CV.

Wyróżnienie w konkursie może być ważnym punktem w Twoim CV. Przyczynienie się do ochrony dziedzictwa kulturowego: Twoja praca może zainspirować innych do działania na rzecz zachowania kultury wsi.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba przesłać swoją pracę magisterską na adres konkurs.mgr-dr@nikidw.edu.pl. Termin składania zgłoszeń mija 31 grudnia 2024 roku.