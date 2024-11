Młodzieżowe Słowo Roku nie musi być nowe, slangowe ani najczęściej używane w danym roku. W ubiegłym roku zwyciężyło słowo "rel", a Nagrodę Jury otrzymało "oddaje".

Kto i do kiedy może głosować?

Do 30 listopada internauci zdecydują, które z 20 finałowych słów zostanie Młodzieżowym Słowem Roku 2024. Dodatkowo zostanie przyznana Nagroda Jury za zgłoszenie najciekawszego słowa wraz z jego definicją. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi na początku grudnia.

"Aura, bambik i azbest"

Otwierające finałową listę słowo "aura" oznacza zespół cech towarzyszących danej osobie i wpływających na jej odbiór przez otoczenie, to jakby "pole energetyczne" otaczające człowieka. Zwrot "mieć aurę" wiąże się z pozytywną oceną. Dodatnie punkty aury gromadzi się za pozytywne doświadczenia, ujemne zaś - za wpadki lub zachowania postrzegane negatywnie. Jeśli ktoś jest przez użytkowników języka oceniany na "+12847 do aury", to musi być w czymś naprawdę niezły.

W finałowej dwudziestce można znaleźć również słowo "azbest". Jest to nieokreślone semantycznie, ale intencjonalnie humorystyczne nawiązanie do filmów i memów o "wylewaniu azbestu". "Zalewanie azbestem" może być też aluzją do "patodeweloperki" oferującej niską jakość za duże pieniądze oraz niszczącej środowisko naturalne. "Asbestos" to słowo greckie, które znaczy "nieugaszony", "niepalny". Z kolei "bambik" to pogardliwe bądź pobłażliwe określenie kogoś, kto nic nie wie, jest w czymś słaby, niedoświadczony, niedojrzały, wyśmiewany. Inaczej niezdara, nieudacznik, słabeusz, naiwniak. Pierwotnie był łączony z "nowicjuszem" z gry "Fortnite".

A może "brainrot" albo "brat"?

Ponadto na liście znajduje się "brainrot" - pejoratywne określenie treści kulturowych i stylu komunikacyjnego, tworzonych przez młodych użytkowników TikToka, którzy należą głównie do pokolenia Alfa (osób urodzonych po 2013 roku) i są nieustannie "podłączeni" do mediów społecznościowych. Słowo wywodzi się z języka angielskiego, gdzie oznacza "gnicie mózgu", a nazywa praktykę tworzenia i pochłanianie treści wyłącznie rozrywkowych, wiralowych, memicznych, niemających określonego znaczenia i celu.

Na liście znaleźć można także słowo "brat", pochodzące z języka angielskiego i oznaczające "bachora", czyli "niegrzeczne, niesforne, bezczelne dziecko". Jego współczesne znaczenie wywodzi się od tytułu albumu piosenkarki Charli XCX (Charlotte Emma Aitchison). "Brat" to osoba charakteryzująca się buntowniczą, pewną siebie, niezależną i hedonistyczną postawą, a także stan wymykania się ustalonym konwencjom i oczekiwaniom społecznym, czego symbolem jest także jaskrawy, zielono-limonkowy kolor.

Z kolei finałowe słowo "cringe" oznacza coś żenującego, obciachowego, wywołującego wstyd lub niesmak. Przymiotnik od niego to "cringe'owy" (krindżowy), a czasownik - "krindżować" (np. to mnie krindżuje, ewentualnie krindżuję, kiedy to widzę). Synononim tej ostatniej formy brzmi "mrozić". W języku angielskim "cringe" to tyle co "wzdrygnąć się".

"Czemó", "GOAT" i "slay"

W II etapie plebiscytu można oddać głos także na słowo "czemó". Oznacza ono to samo, co w języku ogólnym "czemu", jest jedynie mocniej podszyte zdziwieniem oraz przypomina wymowę bliską "czemo". Słowo wzięło się z powielanej na TikToku rozmowy dwóch młodych graczy w "Fortnite'a". Jeden z nich mówi drugiemu, że opuszcza grę w duecie, na co drugi reaguje pytaniem: "czemu?", co internauci zinterpretowali jako "czemó".

W finałowej dwudziestce znalazło się również "delulu" pochodzące od angielskiego słowa "delusional" (cierpiący na urojenia). Może być określeniem osoby ogarniętej obsesją na jakimś lub czyimś punkcie, może nazywać stan psychiczny osoby oderwanej od rzeczywistości, może też być przymiotnikiem zastępującym określenia: niepoważny, niewiarygodny, szalony.

"GOAT" - akronim pochodzący od wyrażenia "Gratest of All Time" ("najlepszy w historii"), używany często w slangu, także w języku mediów, np. w kontekstach sportowych na określenie osób wybitnych w swojej dyscyplinie.

Pełna lista słów to: Oto finałowa lista 20 słów i wyrażeń: aura, glamur/glamour, azbest, GOAT, bambik, oi oi oi, baka, brainrot, oporowo, brat, riz/rizzler/rizz, cringe, sigma, czemó, skibidi, delulu, slay, fe!n/fein/fin, womp womp, Fr /FR, yapping.