Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" stanowczo protestuje przeciwko "niezgodnemu z prawdą przekazowi" Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie nowych zasad rozliczania godzin ponadwymiarowych. "Wbrew temu, co twierdzi MEN, obecna koncepcja rozliczania godzin ponadwymiarowych NIE JEST wynikiem współpracy z naszym związkiem. Wręcz przeciwnie – "Solidarność" od początku konsekwentnie sprzeciwiała się rozwiązaniom wprowadzonym arbitralnie przez resort" - czytamy w piśmie związkowców do MEN.

Działacze przypominają, że 30 września tego roku skierowali do ministerstwa pismo, w którym wskazali "na niesprawiedliwy i skandaliczny sposób naliczania godzin ponadwymiarowych, apelując o natychmiastową zmianę zasad". Nowe regulacje są efektem nowelizacji Karty nauczyciela.

Niezrealizowane godziny ponadwymiarowe są niepłatne

Nauczyciele są rozgoryczeni po decyzji MEN, które w swoim komunikacie napisało, że niezrealizowane godziny ponadwymiarowe są niepłatne. Chodzi o sytuację, kiedy klasa pojechała m.in. na wycieczkę szkolną, a pedagogowi nie zostają przydzielone żadne zajęcia w tym dniu.

Reklama

Związkowcy z solidarności podkreślają, że z nowymi zasadami nie mają nic wspólnego, a MEN - sugerując, że rozwiązania te powstały w dialogu ze związkami zawodowymi -wprowadziło nauczycieli w błąd.

Reklama

Chcą sprostowania od MEN

"Wspomniany komunikat to manipulacja i próba uniknięcia odpowiedzialności za błędne decyzje, które doprowadziły do chaosu i niesprawiedliwości w rozliczaniu pracy nauczycieli" - napisali związkowcy. Domagają się natychmiastowego sprostowania komunikatu MEN i "zaprzestania przypisywania udziału związków zawodowych w opracowywaniu rozwiązań, które w rzeczywistości zostały narzucone".

MEN zapowiedziało, że to nie koniec analiz prawnych dotyczących godzin ponadwymiarowych. "Ministerstwo Edukacji Narodowej analizuje obecnie zgłoszone uwagi dotyczące możliwości rozszerzenia katalogu zajęć, które nauczyciel mógłby realizować zamiast nieodbytych zajęć ponadwymiarowych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe – w szczególności o inne prace statutowe szkoły" - czytamy na stronie internetowej ministerstwa.