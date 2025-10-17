Obecnie ci nauczyciele pracują, ale na bon na laptopa nie mają szansy. Według związku należy umożliwić im nabycie sprzętu, ponieważ spełniali warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1771).

Ministerstwo mówi "nie"

Stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji w tej sprawie jest jasne. Zdaniem resortu bon na zakup laptopa przysługuje: nauczycielom, wychowawcom, innym pracownikom pedagogicznym. Musieli oni pozostawać w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Bon na laptopa nie przysługuje jeżeli nauczyciel na dzień złożenia wniosku:

pozostaje w stanie nieczynnym,

przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym,

na urlopie dla poratowania zdrowia,

jest zawieszony w pełnieniu obowiązków,

przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni,

jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

Niesprawiedliwe traktowanie części nauczycieli

Związkowcy argumentują, że urlop dla poratowania zdrowia, udzielany na podstawie art. 73 Karty Nauczyciela, nie przerywa stosunku pracy. "Nauczyciel w dalszym ciągu pozostaje pracownikiem szkoły, a jego sytuacja prawna i majątkowa związana z zatrudnieniem nie ulega zmianie poza czasowym zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy. Pozbawienie takich osób prawa do świadczenia w postaci bonu na laptop stanowi jego nierówne i niesprawiedliwe traktowanie w stosunku do pozostałych nauczycieli" - czytamy w piśmie nauczycielskiej Solidarności.

Dodają także, że brak bonu pogłębia wykluczenie cyfrowe. "Brak bonu na laptop powoduje, że nauczyciele ci po powrocie do czynnego wykonywania obowiązków dydaktycznych mają gorsze warunki pracy. Jest to sprzeczne z deklarowanym przez rząd celem wyrównywania szans i unowocześniania warsztatu pracy nauczyciela - zauważają związkowcy.

KSOiW uważa także, że takie zasady są formą dyskryminacji. Pozostają także w sprzeczności z zasadą równego traktowania pracowników.

Związek wnioskuje o: