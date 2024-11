Pełnia Księżyca to czas, który często wpływa na nasze samopoczucie. Wiele osób bardzo silnie odczuwa jej wpływ. Niektórzy nie mogą spać, inni chodzą poddenerwowani. Bywa, że to właśnie pełnia sprawia, że rozsadza nas energia albo ogarnia nas smutek.

Reklama

Kiedy wypada pełnia Księżyca w listopadzie 2024?

Listopadowa pełnia nosi nazwę "Księżyca Bobrów". Rdzenni Amerykanie uważali ją za sygnał przygotowań do zimy. W kulturach Wschodu stanowiła czas na medytację i introspekcję, zaś w średniowiecznej Europie wiązano ją z tajemniczymi siłami, które miały wpływać na ludzkie zachowania. Podobnie, jak ma to miejsce dziś.

W listopadzie 2024 roku pełnia Księżyca wypadnie dokładnie 15 listopada o godz. 22.27. Jej wpływ na nasze samopoczucie będzie odczuwalny dzień wcześniej i dzień później. To dla wielu osób będzie czas życiowych porządków. Z racji tego, że to pełnia, która wypada w Byku to dobry moment, aby pomyśleć o oszczędnościach lub uporządkować wszelkie zaległe wydatki. Ten znak zodiaku lubi bezpieczeństwo i porządki zwłaszcza w sferze pieniędzy, dlatego też pojawi się w nas potrzeba stabilizacji.

To przyniesie Księżyc Bobrów, czyli listopadowa pełnia

Reklama

Listopadowa pełnia to będzie również czas, w którym zapragniemy poczuć się dobrze ze sobą i odnaleźć swoje poczucie wartości. Zrobimy życiowe porządki. Przestaniemy przeglądać się w oczach innych i porównywać z tymi, którzy mają więcej i robią coś lepiej. Odnajdziemy swoje mocne strony i zaufamy swojej intuicji oraz zdolnościom.

To będzie również czas, w którym warto zwolnić i zapewnić sobie mniejszą lub większą dawkę komfortu. Listopadowa pełnia może nauczyć nas stawiania granic i mówienia "nie". Z racji tego, że Byk kocha stałość, wiele osób odczuje też potrzebę większej niezależności, czy bliskości. To będzie czas szukania równowagi bycia wiernym swoim wartościom. Warto podczas listopadowej pełni nie działać impulsywnie i unikać kłótni.