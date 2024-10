Renta rodzinna przysługuje dzieciom po zmarłym rodzicu do ukończenia 16. roku życia. Jeśli dziecko kontynuuje naukę, prawo do renty przedłuża się do 25. roku życia. Wyjątkiem są studenci kończący studia na ostatnim roku – w ich przypadku renta przysługuje do zakończenia studiów, bez względu na wiek. Dzieci całkowicie niezdolne do pracy, które nie ukończyły 16. roku życia lub kontynuowały naukę, mają prawo do renty bez ograniczeń wiekowych.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Obowiązek złożenia zaświadczenia do ZUS dotyczy zarówno studentów rozpoczynających studia w październiku, jak i tych, których dotychczasowe zaświadczenie, wydane na okres jednego roku, straciło ważność z dniem 30 września.

Do kiedy należy złożyć wniosek w ZUS?

Reklama

Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa dolnośląskiego, przypomina, że maturzyści przyjęci na studia I stopnia, pobierający rentę rodzinną, są zobowiązani do złożenia w ZUS wniosku o kontynuowanie wypłaty świadczenia do końca września oraz zaświadczenia z uczelni potwierdzającego zarówno przyjęcie na studia (do końca września), jak i rozpoczęcie nauki (do końca października). Pozostali studenci mają na dopełnienie tych formalności czas do końca października.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w przypadku posiadania przez studenta zaświadczenia o kontynuowaniu nauki wydanego na cały okres studiów (np. 3, 5 lat), renta rodzinna jest wypłacana przez cały ten okres bez konieczności każdorocznego przedkładania nowych dokumentów.

W przypadku przerwania nauki przez osobę uprawnioną do renty rodzinnej obowiązkiem jest niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niepoinformowanie ZUS o zaistniałej sytuacji może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Dla kogo renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci była lub spełniała warunki do nabycia prawa do:

emerytury,

emerytury pomostowej,

renty z tytułu niezdolności do pracy,

zasiłku przedemerytalnego,

świadczenia przedemerytalnego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci była uprawniona do emerytury (zwykłej lub pomostowej), renty z tytułu niezdolności do pracy lub pobierała świadczenia przedwczesnej emerytury (zasiłek, świadczenie lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne), mają prawo do renty rodzinnej.

Uprawnieni do renty rodzinnej są dzieci (własne, drugiego małżonka, przysposobione) do 16. roku życia lub 25. roku życia w przypadku nauki, dzieci całkowicie niezdolne do pracy bez względu na wiek, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego, jeżeli nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach i spełniają dodatkowe warunki dotyczące możliwości zapewnienia utrzymania. Prawo do renty rodzinnej dla dzieci powyżej 16. roku życia uzależnione jest od kontynuowania nauki. Dzieci mogą pobierać naukę w różnych typach szkół, zarówno w Polsce jak i za granicą, w tym na kursach zawodowych i językowych. Aby otrzymać rentę, forma nauki musi spełniać określone warunki, takie jak minimalny czas trwania kursu czy rodzaj szkoły.

Uprawnienia do renty rodzinnej wdowy zależą od wieku, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i zajęcia. Wdowa ma prawo do renty, jeśli w chwili śmierci męża miała 50 lat lub była niezdolna do pracy. Prawo to przysługuje również, jeśli wychowuje dzieci, wnuki lub rodzeństwo uprawnione do renty. Okres pobierania renty może być przedłużony, jeśli wdowa opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem lub uczestniczy w szkoleniu zawodowym. Dodatkowo wdowa rozwiedziona lub żyjąca w separacji może otrzymać rentę, jeśli miała prawo do alimentów. W niektórych przypadkach wdowa może otrzymać okresową rentę. Wdowiec nabywa prawo do renty rodzinnej na takich samych zasadach jak wdowa. Wiek uprawniający wdowca do renty rodzinnej wynosi również 50 lat.

Oprócz wdów i wdowców również rodzice mogą mieć prawo do renty rodzinnej. Warunki są podobne, ale dodatkowo wymaga się, aby zmarłe dziecko w sposób istotny przyczyniało się do utrzymania rodziców. Co ważne, zawarcie związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną do renty rodzinnej nie powoduje utraty tego świadczenia.

Ile wynosi renta rodzinna?

Renta rodzinna jest obliczana procentowo od renty, którą zmarły otrzymywałby, gdyby żył. Wysokość procentowa zależy od liczby osób uprawnionych do renty. Jeśli uprawniona jest jedna osoba, to renta rodzinna wynosi 85 proc. renty zmarłego. Gdy uprawnionych jest dwóch, to 90 proc., a gdy trzech lub więcej – 95 proc.

Cała rodzina uprawniona do renty otrzymuje jedną wspólną kwotę, która jest dzielona po równo między wszystkich członków. Osoby będące sierotami zupełnymi, które mają prawo do renty rodzinnej, otrzymują dodatkowe świadczenie pieniężne.

Renta rodzinna podlega zabezpieczeniu minimalnemu. Jeśli obliczona wartość świadczenia nie osiąga poziomu najniższej renty rodzinnej, to kwota ta jest automatycznie uzupełniana do wymaganej wysokości. Od 1 marca 2024 roku świadczenie to wynosi 1780,96 zł.