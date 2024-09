Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z tych celebrytek, która nie stroni od wizyt w Sejmie. Od lat walczy o prawa do metody in vitro. Tym razem wraz z Omeną Mensah wybrała się na spotkanie z minister edukacji. Panie rozmawiały o hejcie.

Małgorzata Rozenek i Omena Mensah odwiedziły minister edukacji

Łączymy siły, działamy razem, szukamy rozwiązań, tworzymy plan. W trosce o młodych i razem z nimi, bo mowa nienawiści i hejt nie wygrają z nami. Dzieje się. Dziękuję Ministrze Barbarze Nowackiej za czas i otwartość, posłance Agnieszce Pomaskiej za wsparcie dialogu i oczywiście Omenaa Mensah za inicjatywę i ogromne wsparcie, nie tylko logistyczne planowanych działań- napisała Małgorzata Rozenek-Majdan w sieci.

Tu nie ma pustych przebiegów - na początku października, podamy więcej szczegółów. Przy tej okazji przypomniał mi się cytat z Margaret Thatcher "Jeśli chcesz, by coś zostało powiedziane – powierz to mężczyźnie. Jeśli chcesz by zostało zrobione – powierz to kobiecie" - czytamy.

Internauci krytykują wizytę celebrytek

Ten wpis wywołał burzę w sieci. Nie wszystkim podobało się to, że celebrytki zaszczyciły swoją obecnością to miejsce.

Teraz ministerstwo edukacji... A może by tak zaprosić na spotkanie nauczycieli, psychologów I pedagogów, którzy z tym problemem mają do czynienia bezpośrednio, a nie oderwane od rzeczywistości pseudocelebrytki- napisała jedna z internautek.

Promujecie siebie, nie dzieci i ich problemy. Hipokryzja; Doświadczony nauczyciel miałby na pewno więcej do powiedzenia na temat problemów polskich dzieci - czytamy.

Byli też tacy, którym wizyta Rozenek-Majdan i Mensah przypadła do gustu.

Daj czadu Gosiu, zrób siwy dym; Kobieta ma siłę; Piękne słowa - pisali.