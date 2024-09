Aż 40 proc. rodziców, jak wynika z najnowszego raportu Santander Consumer Bank "Polaków Portfel Własny: Edukacja jutra", popiera wprowadzenie do szkół zajęć z zarządzania finansami osobistymi. Badanie to ukazuje postulaty rodziców dotyczące dostosowania systemu edukacji do dynamicznie zmieniających się realiów współczesności oraz wyposażenia dzieci w kompetencje kluczowe dla ich przyszłego sukcesu.

Autorzy badania zwracają uwagę na konieczność dostosowania procesu edukacyjnego do dynamicznie zmieniającego się świata. Podkreślają, że rozwój kluczowych kompetencji u dzieci powinien iść w parze z tradycyjnymi wartościami edukacyjnymi, a metody nauczania wymagają innowacji, by zapewnić jak najwyższą efektywność kształcenia.

Jakie jeszcze przedmioty szkolne chcieliby wprowadzić rodzice?

Na drugim miejscu wśród priorytetów rodziców, z 36 proc. poparciem, znalazło się rozwijanie u dzieci zdolności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Niemal równorzędną popularnością cieszyła się propozycja wprowadzenia do szkół zajęć warsztatowych o charakterze psychologicznym i praktycznym, takich jak kursy kulinarne czy techniczne.

Ponadto aż 30 proc. ankietowanych wskazało na istotność edukacji zdrowotnej, natomiast 28 proc. podkreśliło znaczenie kursów z cyberbezpieczeństwa i podstaw programowania, co świadczy o rosnącym wpływie technologii na współczesne życie oraz o zmieniających się wymaganiach rynku pracy. Autorzy badania podkreślają, że zaproponowane nowe przedmioty szkolne są odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się wymagania rynku pracy oraz na wyzwania, jakie stoją przed młodym pokoleniem.

Których przedmiotów rodzice nie chcą w szkołach?

Ciekawy jest fakt, że rodzice najczęściej wskazywali religię (38 proc.) i muzykę (34 proc.) jako przedmioty, które chcieliby usunąć z programu nauczania. Niższe wyniki uzyskały etyka (26 proc.) i plastyka (22 proc.). Eksperci interpretują te wyniki jako dowód na to, że rodzice coraz bardziej priorytetyzują rozwój umiejętności praktycznych, które są istotne zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Jak przeprowadzono badanie?

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Santander Consumer Bank w dniach 2-7 sierpnia 2024 roku. Wykorzystano metodę telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), a badanie objęło tysiąc dorosłych mieszkańców Polski.