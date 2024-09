Dla kogo przeznaczone są stypendia?

Stypendia te są skierowane do osób zajmujących się działalnością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz ochroną zabytków. Dzięki nim można nie tylko realizować własne projekty, ale także podnosić swoje kwalifikacje.

Stypendia są przyznawane w dwóch kategoriach. Jedna z nich to stypendia twórcze, które obejmują osiem dziedzin, w tym literaturę, sztuki wizualne, muzykę, taniec, teatr, film, opiekę nad zabytkami oraz twórczość ludową.

Stypendia na upowszechnianie kultury obejmują dwie dziedziny. Są to animacja i edukacja kulturalna i zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Jak złożyć wniosek o stypendium?

Aby ubiegać się o stypendium, należy złożyć wniosek za pośrednictwem Elektronicznego Formularza dostępnego w systemie roGRANT.

Stypendia przyznawane są na różne okresy. W jednym stypendia przysługują przez rok – od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Drugi przez pół roku – od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. lub od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r. Inny okres przyznawania stypendium wynosi minimum trzy miesiące, obejmujące czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

Na to nie możesz przeznaczyć stypendium

Stypendium nie może być przeznaczone na zakup środków trwałych, nieruchomości, ani na finansowanie nauki w szkołach, studiach wyższych lub kursach doszkalających.

Ile wyniesie stypendium?

Miesięczna kwota stypendium wynosi 5 000,00 zł brutto (4 400,00 zł netto). O stypendium może ubiegać się każda osoba fizyczna, która złoży wniosek do 13 września 2024 r., zgodnie z regulaminem konkursu. Wniosek powinien szczegółowo opisywać koncepcję autorskiego projektu twórczego lub projektu z zakresu upowszechniania kultury.