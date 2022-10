Do państw z najobszerniejszą ofertą stypendialną dla zagranicznych studentów należą przede wszystkim USA, Wielka Brytania, Niemcy i Chiny. Warto zaznaczyć, że dzięki obecności w UE Polakom przysługuje prawo studiowania na każdej uczelni wyższej w państwach Unii, na takich samych zasadach jak ich obywatelom. Ponadto jesteśmy jednakowo uprawnieni do otrzymywania stypendiów. Oczywiście nie oznacza to, że zasady przyjmowania i opłat za studia są wszędzie takie same, różnią się także możliwości otrzymania wsparcia finansowego. Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie Europa.eu, kolejno w zakładkach: „Edukacja i młodzież”, „Uczelnie wyższe — opłaty i pomoc finansowa”.