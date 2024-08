Od 1 września 2024 roku uczniowie szkół podstawowych odczują najbardziej znaczące zmiany w procesie edukacyjnym. Nowe przepisy przewidują redukcję materiału nauczania o około 20%, co przełoży się na skrócenie podstawy programowej oraz ograniczenie listy lektur. W szczególności uczniowie klas VII i VIII będą mieli za zadanie zapoznanie się z wybranymi fragmentami utworów literackich, zamiast analizować całe dzieła. Również w liceach i technikach nastąpi przegląd obowiązkowych lektur – część pozycji zostanie przeniesiona na poziom rozszerzony, a uczniowie wszystkich profili będą mieli do wyboru wspólny zestaw lektur uzupełniających. Celem tych zmian jest zmniejszenie obciążenia uczniów i stworzenie im lepszych warunków do nauki. Jednak to nie jedyne modyfikacje, jakie czekają na uczniów w nowym roku szkolnym.

Zmiany w roku szkolnym 2024/2025

System edukacyjny stoi przed znaczącymi zmianami. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji jest wycofanie z planów lekcji szkół ponadpodstawowych przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Ta decyzja, podjęta przez nową minister edukacji, Barbarę Nowacką, wpisuje się w ogłoszoną przez nią strategię odpolitycznienia szkół. Przedmiot Historia i Teraźniejszość, wprowadzony przez poprzedni rząd, był od początku przedmiotem gorących dyskusji ze względu na swoje jednostronne, politycznie zaangażowane podejście.

Największym problemem z HIT-em było to, że on nie przedstawiał faktów, tylko wartościował pewne rzeczy. Nie pozwalał młodym ludziom wyrobić sobie własnego zdania na pewne fakty, ale przede wszystkim tam zniknął pierwiastek tego, co nazwalibyśmy edukacją obywatelską - powiedziała Barbara Nowacka jakiś czas temu w Radiu ZET.

Na mocy nowych przepisów, przedmiot Historia i Teraźniejszość będzie stopniowo eliminowany z podstawy programowej. Począwszy od września 2024 roku, HiT zniknie z planów zajęć pierwszych klas szkół średnich, a następnie będzie sukcesywnie wycofywany z wyższych roczników. Proces ten zakończy się w roku szkolnym 2026/2027.

Nowy przedmiot w roku szkolnym 2024/205

W ramach reformy systemu edukacji planuje się wprowadzenie nowego przedmiotu – edukacji obywatelskiej. Ma on na celu wyposażyć uczniów w praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa, co, zdaniem resortu oświaty, lepiej odpowiada współczesnym wyzwaniom edukacyjnym. Projekt rozporządzenia dotyczącego tego przedmiotu zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym. Ministerstwo podkreśla, że wprowadzenie nowej oraz likwidacja dotychczasowej formuły nauczania historii wymaga pilnej aktualizacji planów pracy szkół.

Nowa podstawa programowa

Od roku szkolnego 2024/2025 obowiązuje nowa, uproszczona podstawa programowa w szkołach podstawowych (klasy IV-VIII) oraz ponadpodstawowych (licea i technika). W szkołach podstawowych (klasy IV–VIII) zmiany dotyczą: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka łacińskiego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego – kaszubskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, informatyki. Natomiast w liceach i technikach zmiany dotyczą: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka łacińskiego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego – kaszubskiego, historii, historii i teraźniejszości, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, informatyki, filozofii, języka łacińskiego i kultury antycznej, historii muzyki, historii sztuki.

Religia i etyka

W związku z reformą edukacji, zajęcia z religii i etyki w szkołach podstawowych ulegną zmianie. Ocen z tych przedmiotów nie będzie na świadectwie. Ponadto oceny z tych przedmiotów nie będą już wpływały na średnią ucznia, a lekcje będą prowadzone w większych, mieszanych grupach.

Pierwsza pomoc

W roku szkolnym 2024/2025 wprowadzono obowiązkowe zajęcia z pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych. Młodsi uczniowie poznają podstawy pierwszej pomocy na lekcjach przyrody, natomiast starsi będą się uczyć tego na zajęciach z wychowawcą.