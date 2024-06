Kalendarz na rok szkolny 2024/2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) opublikowało kalendarz szkolny na rok 2024/2025, dostarczając szczegółowy plan dni wolnych od nauki. Publikacja kalendarza szkolnego przez MEN na rok szkolny 2024/25 umożliwia uczniom, rodzicom i nauczycielom dokładne zaplanowanie roku szkolnego oraz dni wolnych. Dzięki temu mogą oni lepiej przygotować się na przerwy świąteczne, ferie zimowe oraz inne wolne dni od zajęć lekcyjnych. Sprzyja to lepszemu organizowaniu czasu wolnego i nauki. Kalendarz ten jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kalendarz obejmuje wszystkie ważne terminy dla uczniów różnych szkół i różnego poziomu kształcenia. Począwszy od szkół podstawowych, przez szkoły średnie czy też egzaminy maturalne i zawodowe.

Znajdziemy w nim dokładne daty dotyczące rozpoczęcia i zakończenia roku a także terminy m.in.: ferii zimowych oraz przerw świątecznych zimowej i wiosennej. Podane są również terminy, do których najpóźniej muszą odbyć się egzaminy: ósmoklasisty, maturalny czy zawodowy.

Ważne terminy dla uczniów w kalendarzu MEN na rok szkolny 2024/2025

Początek i koniec roku szkolnego 2024/25. Nowy rok szkolny rozpocznie się w poniedziałek 2 września 2024 roku. Ze względu na to, że 1 września wypada w niedzielę, uczniowie wrócą do szkolnych ławek dopiero następnego dnia. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zaplanowano na piątek 27 czerwca 2025 roku. Po tym dniu rozpocznie się okres wakacyjny, trwający do 31 sierpnia 2025 roku.

Przerwy świąteczne. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2024 roku. To czas na odpoczynek i świętowanie Bożego Narodzenia. Wiosenna przerwa świąteczna z okazji Wielkanocy przypadnie w dniach 17-22 kwietnia 2025 roku.

Ferie zimowe 2025. Tradycyjnie ferie zimowe zostaną podzielone na cztery tury, w zależności od województwa:

20 stycznia – 2 lutego 2025: województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie; 27 stycznia – 9 lutego 2025: województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie; 3 lutego – 16 lutego 2025: woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie; 17 lutego – 2 marca 2025: województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Dodatkowe dni wolne od zajęć. Podczas egzaminów ósmoklasisty, które odbędą się w dniach 14-16 maja 2025 roku, oraz matur odbywających się w maju 2025 roku, wielu uczniów będzie miało dodatkowe dni wolne od zajęć. Kolejnym dniem wolnym będzie czwartek 30 maja 2025 roku, kiedy to przypada Święto Bożego Ciała.

Kalendarz opublikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dostępny jest tutaj.