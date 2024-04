Szkoła chce iść z duchem czasu i oczekiwań uczniów wprowadzając nowoczesną ofertę edukacyjną.

Profil influencerski i vlogerski

Uczniowie mogą zapisać się do klasy o profilu psychologiczno-influencerskim charakteryzującym się rozszerzonym językiem angielskim, biologią lub informatyką. Przedmiotami uzupełniającymi są psychologia i techniki influencerskie. Można też wybrać drugi język: hiszpański lub niemiecki.

Uczniowie wybierający ten profil będą mieli okazję "poznać tajniki technik influencerskich, podstawy marketingu i psychologii, oparte o przygotowany autorski program nauczania". Jak informuję szkoła "dzięki nabytym wiadomościom i umiejętnościom uczeń nauczy się pozytywnie kreować swój wizerunek oraz tworzyć odpowiedzialnie kulturę w sieci Internet". Przewidziane są warsztaty psychoedukacyjne i uczestnictwo w warsztatach dziennikarskich.

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie ma w swojej ofercie jeszcze jeden ciekawy profil. Chodzi o klasę vlogersko - teatralną, gdzie obwiązuje rozszerzenie języka polskiego, angielski lub geografii.

Przedmiotami uzupełniającymi są edukacja teatralna, dziennikarstwo i social media.

Tworzenie contentu, zarządzanie wizerunkiem

Klasa ma pomóc uczniom "wyszlifować swoje dotychczas posiadane talenty, poszerzyć wiedzę na temat kanałów społecznościowych i streamingowych". Szkoła informuje, że uczniowie tej klasy nauczą się jak przygotować i stworzyć profesjonalny content – zdobywać rzesze obserwatorów oraz zarządzać wizerunkiem.

Chcąc zachęcić do zapisania się do klasy placówka organizuje wycieczki przedmiotowe do ośrodków telewizji, radia oraz szkół filmowych.

Dodatkowo zespół Szkół nr 4 we Włocławku im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oferuje zapisanie się do klasy vlogersko-medialnej. Podobny profil proponuje również I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku.