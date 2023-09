Zwolnienia z lekcji WF-u to problem, który w polskich szkołach istnieje nie od dziś i wszelkie próby naprawy sytuacji przypominają walkę z wiatrakami. Ale w ostatnich latach sprawność fizyczna dzieci i młodzieży znacząco się pogorszyła. Sytuacja jest alarmująca i nie ma czasu, by dłużej zwlekać. Jak więc nakłonić uczniów do ćwiczeń? Minister edukacji Przemysław Czarnek twierdzi, że ma na to skuteczny plan.