Powrót dzieci do szkół może rozpocząć się niemiłą niespodzianką. Wszystko za sprawą wszawicy – choroby pasożytniczej wywoływanej przez wesz głowową żerującą na owłosionej skórze głowy. Wszawica najłatwiej przenosi się w skupiskach ludzi, m.in. w żłobkach, przedszkolach, szkołach, na salach zabaw, a nawet w komunikacji miejskiej. Najbardziej narażone są na nią dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Choroba często pojawia się właśnie teraz - na początku roku szkolnego. Czy da się zapobiec wszawicy?

Wszawica – jak jej zapobiegać?

Choć wystarczy chwila, by zarazić się wszawicą, istnieją zalecenia, które mogą pomóc się przed nią uchronić. Są to m.in. upinanie włosów w kucyk, koczek lub warkocze, uczulenie dziecka, by nie pożyczało od innych przyborów higienicznych takich jak grzebienie, spinki czy gumki do włosów. Warto także regularnie sprawdzać głowę dziecka pod kątem obecności gnid, codziennie szczotkować głowę dziecka i, oczywiście, dbać o higienę dziecka. Można także profilaktycznie stosować preparat zapobiegający wszawicy, a gdy wszy się pojawią – szybko reagować.

Objawy wszawicy mogą prowadzić do zakażeń

Do najczęstszych objawów wszawicy należą: nadmierne swędzenie skóry głowy, zaczerwienienie skóry głowy i widoczne gołym okiem pasożyty. Po pewnym czasie w konsekwencji uporczywego drapania może dojść do uszkodzenia skóry głowy i, w rezultacie, stanów zapalnych oraz zakażeń bakteryjnych i grzybiczych.

Leczenie wszawicy. Nie tylko ciało, ale także… przedmioty

Co zrobić, gdy nie udało się zapobiec i musimy wszawicę leczyć? Zwalczenie choroby nie jest proste m.in. z tego względu, że pasożyty mogą nie być przez nas od razu zauważone i szybko przenosić się na pozostałych członków rodziny.

W zwalczaniu wszawicy skuteczne są preparaty dostępne w aptekach, które likwidują pasożyty - w postaci żelu, szamponu lub kremu.

Podczas leczenia należy stosować się do zaleceń dotyczących ich użycia, m.in. właściwej aplikacji i, co niezwykle istotne, powtórzenia kuracji po pewnym czasie. Po użyciu preparatu włosy należy wyczesać gęstym grzebieniem usuwając martwe wszy, a następnie grzebień wyparzyć we wrzącej wodzie.