Jeśli pierwszy dzień września przypada na piątek lub sobotę, to rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostaje przeniesione na najbliższy poniedziałek. W bieżącym roku szkolnym uczniowie powrócą do szkół 4 września. Jest to dzień oficjalnego rozpoczęcia nowego roku szkolnego, natomiast pierwsze lekcje i zajęcia rozpoczną się dzień później, czyli 5 września.

Uczniowie rozpoczną rok szkolny później

Termin rozpoczęcia nowego roku szkolnego wynika z rozporządzenia ministra edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego. W rozporządzeniu zapisano:

"Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września".

W obecnym roku 1 września przypada na piątek, zatem zgodnie z obowiązującym przepisem, rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się w poniedziałek, 4 września. Dzięki temu rozpoczęcie nauki nie będzie rozbite na dwa osobne tygodnie. Nie da się ukryć, że jest to dobra informacja dla uczniów, bo będą mieć kilka dodatkowych dni wakacji. Ale na tym nie koniec dobrych wieści, bowiem rok szkolny 2023/24 nie tylko zacznie się później, ale i skończy wcześniej, bo w piątek 21 czerwca 2024 roku.

Nie tylko w tym roku uczniowie powracają do szkół później

Taka sytuacja nie jest nowością. W poprzednich latach również dochodziło do przesunięcia rozpoczęcia roku szkolnego. Na przykład w 2019 roku, gdy 1 września przypadał w niedzielę, rok szkolny zaczynał się 2 września. W roku 2018 natomiast, kiedy 1 września wypadł w sobotę, zajęcia rozpoczynały się 3 września. Analogiczna sytuacja miała miejsce w 2017 roku, kiedy również 1 września przypadał na piątek, co spowodowało, że rok szkolny startował 4 września.

Ile trwały wakacje 2023?

Tegoroczne wakacje łącznie trwały 72 dni, uwzględniając wszystkie weekendy. Tak długi okres wakacyjny zawdzięcza się kilku wrześniowym dniom, które w tym roku (wyjątkowo) zostały uwzględnione jako wolne od zajęć.

Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało harmonogram całego roku szkolnego 2023/2024 na swojej oficjalnej stronie. Po uwzględnieniu w nim dni świątecznych widać wyraźnie, że uczniowie mają przed sobą wiele okazji do odpoczynku. Już na początku listopada czeka ich pierwsza taka przerwa. Święto Wszystkich Świętych, przypadające 1 listopada, wypada w tym roku w środę. Kolejne przerwy od zajęć dydaktycznych będą miały miejsce:

Od 23 do 31 grudnia — zimowe wakacje świąteczne;

1 stycznia (poniedziałek) – Nowy Rok;

Od 15 stycznia do 25 lutego — ferie zimowe;

Od 28 marca do 2 kwietnia (czwartek-wtorek) – przerwa wiosenna z okazji świąt;

Od 1 do 3 maja (środa-piątek) – majówka;

30 maja (czwartek) – Boże Ciało;

Od 22 czerwca do 31 sierpnia — letnie wakacje.

Dodatkowo uczniowie, którzy nie przystępują do egzaminu ósmoklasisty lub matury, otrzymają dodatkowe dni wolne w maju. Konkretne daty egzaminów zostaną ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w późniejszym terminie.