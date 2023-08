Reklama

Czym się wyróżnia nowy przedmiot?

Biznes i zarządzanie (BIZ)ma rozwijać nie tylko zdolności przywódcze i menedżerskie, ale również kompetencje przyszłości 4K: współpracę, komunikację, kreatywność oraz innowacyjne podejście do wyzwań gospodarczych oraz społecznych.

Reklama

Jak czytamy na stronie resortu edukacji zajęcia opierać się będą na:

realizacji zadań metodą projektów zespołowych,

wykorzystaniu polskich studiów przypadków biznesowych (case studies),

wykorzystaniu symulacji biznesowych i inwestycyjnych,

wykorzystaniu wizyt studyjnych u lokalnych przedsiębiorców oraz elementów "grywalizacji”

Tajemniczo brzmiąca "grywalizacja" to wykorzystanie elementów gier w celu zmotywowania do działania, nauki i rozwiązywania problemów.

Biznes i Zarządzanie nauczy "efektywnego zarządzania własnymi finansami"

BIZ de facto kontynuuje założenia dotychczasowego przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości", ale dodatkowo ma rozwijać umiejętności z zakresu finansów osobistych, oszczędzania oraz wiedzy o rzeczywistych zjawiskach gospodarczych, stawiając na praktykę przekazywanych treści.

A wszystko po to, by przygotować młodzież do przyszłego rynku pracy, w którym nawet 65 proc. dzisiejszych uczniów, będzie wykonywać zawody jeszcze dziś nieistniejące.

– Reforma przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości to krok do nowoczesnego i praktycznego nauczania. Wprowadzenie nowego przedmiotu ma na celu rozwijanie kompetencji efektywnego zarządzania własnymi finansami - mówił szef resortu edukacji Przemysław Czarnek prezentując zapowiadane zmiany.

Reklama

Dla kogo jest nowy przedmiot? Będzie na maturze

Biznes i Zarządzanie będzie obowiązkowym przedmiotem dla uczniów młodszych niż ci, którzy uczyli się dotąd Podstaw przedsiębiorczości. W liceum, technikum i szkole branżowej będzie nauczany w pierwszej i drugiej klasie, a nie w drugiej i trzeciej.

Uczniowie będą mogli wybrać poziom podstawowy lub rozszerzony - 2 godziny tygodniowo lub aż 8 godzin. Rozszerzony program ma pozwolić uczniom przygotować się do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, który będzie możliwy od 2027 roku.

Kto nauczy młodzież Biznesu i Zarządzania?

Przed zadaniem poprowadzenia nowego przedmiotu z zastosowaniem nowoczesnych sposobów nauczania staną ci sami nauczyciele, którzy do tej pory uczyli Podstaw przedsiębiorczości.

Za zgodą dyrekcji Biznesu i Zarządzania będą mogli uczyć również nauczyciele przedmiotów ekonomicznych. Zainteresowani nauczyciele będą mogli również ukończyć trzysemestrowe studia podyplomowe w tym kierunku.

Pedagogów ma wspomagać w nauczaniu platforma e-learningowa m.in. z materiałami wideo i symulacjami biznesowymi.