Drugą część podręcznika HiT, czyli Historii i Teraźniejszości Wojciecha Roszkowskiego ocenił Związek Nauczycielstwa Polskiego - podaje Gazeta Wyborcza.

Ocena ZNP

"Oceny i domniemania, a nie fakty" - podkreśla ZNP. Podręcznik do HiT-u opiera się na grze słów, domniemaniach, przypuszczeniach - mówi Edyta Książek z Zarządu Głównego ZNP - cytowana przez "Gazetę Wyborczą".

Na okładce książki możemy zobaczyć zdjęcia z zamachu na Jana Pawła II, grób Jerzego Popiełuszki a nawet Okrągły Stół. Roszkowski opisuje w książce rządy Donalda Tuska. Autor nawiązuję do 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, kiedy na Westerplatte "wystąpili Merkel, Putin oraz Kaczyński i Tusk".

[...] Stanowisko polskie było wyraźnie dwoiste. Przemówienie Tuska było ogólnikowe i nie zawierało żadnych odniesień do niemiecko-sowieckiej zmowy z 1939 r. Prezydent Kaczyński natomiast nakreślił szerszą wizję historii. [...] Słowa te ostro kontrastowały z wykrętami Putina i ogólnikami Tuska. Zaskoczeniem było więc zaproszenie, jakie Putin wystosował do Tuska, by razem obchodzić siedemdziesiątą rocznicę mordu Katyńskiego w 2010 r. Kiedy ogłoszono, że premier i prezydent złożą wizytę w Katyniu oddzielnie, media uznały to na ogół za sukces w uspokojeniu walki między dwoma ośrodkami władzy. Były to jednak pozory - ocenia autor.

Podręcznik adresowany jest do 15-latków, którymi bardzo łatwo jest manipulować. Nie każdy uczeń musi się interesować polityką i najnowszą historią. W najgorszym położeniu będą uczniowie, którzy nie będą mieli z kim dyskutować o tych wydarzeniach - powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską Edyta Książek. W podręczniku zamiast tekstów źródłowych mamy wiele ocen autora i sugestii - podkreśliła.

"Histeria i turbulencje"

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w TVN24 odniósł się do podręcznika.

Ten podręcznik nie powinien nazywać się "historia i teraźniejszość", tylko chyba "histeria i turbulencje" - skomentował. Powiedział, że jest to "naginanie historii, zakłamywanie mówiąc wprost historii i robienie książki z czegoś, co można nazwać zbiorem felietonów prawicowej prasy".

To jest rzecz absolutnie nie do zaakceptowania, bo tu chodzi o naszą młodzież. Wciąganie dzieci i młodzieży do kampanii wyborczych i do zakłamywania historii to jest rzecz absolutnie nie do zaakceptowania - stwierdził.

Na szczęście wiele szkół odrzuciło ten podręcznik i bardzo dobrze zrobili - dodał.

Mamy drugi tom Roszkowskiego, czyli PIS-wersja rzeczywistości. Jak ten samolot 'rozbił się tuż nad lotniskiem'? Maciej Lasek, Ty się na tym znasz. To jakaś nowa teoria? Czekam niecierpliwie na całość z opisem lat 2007-15 w wersji PIS - skomentowała na Twitterze Katarzyna Lubnauer.

MEiN dopuścił podręcznik HiT

19 lipca 2023r. decyzją ministra ds. oświaty i wychowania dopuszczony do użytku szkolnego został podręcznik pn. +Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 2. 1980-2015+, autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego – przekazała PAP rzecznik prasowa MEiN Adrianna Całus-Polak. Dodała, że podręcznik został dopuszczony na podstawie opinii rzeczoznawców: dr. hab. Mirosława Szumiły, dr. Wiesława Charczuka i mgr. Klemensa Stróżyńskiego.

Jest on w wykazie dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników, który prowadzi minister edukacji i nauki pod numerem ewidencyjnym 1145/2/2023. Wydawcą podręcznika jest wydawnictwo Biały Kruk sp. z o.o.

Rzecznik MEiN poinformowała także, że do użytku szkolnego dopuszczony został też drugi podręcznik do historii i teraźniejszości dla klas II szkół ponadpodstawowych. Jest to podręcznik "Historia i teraźniejszość. Podręcznik. Liceum i technikum. Część 2", którego autorami są: Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński, Tomasz Grochowski i Witold Pelczar.

Podręcznik ten widnieje w wykazie pod numerem ewidencyjnym 1155/2/2023. Dopuszczony został do użytku szkolnego również 19 lipca 2023 r. Stało się to na podstawie opinii rzeczoznawców: prof. dr. hab. Grzegorza Kucharczyka, dr. hab. Mirosława Szumiły i dr. hab. Danuty Krzyżyk. Wydawcą podręcznika są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA.

Aby przygotowana przez autora i wydawnictwo książka stała się podręcznikiem, musi ją do użytku szkolnego dopuścić Ministerstwo Edukacji i Nauki. Procedura jest wieloetapowa. Tak zwany prototyp podręcznika jest wysyłany do MEiN, które wyznacza trzech recenzentów: dwóch wydających opinie merytoryczne i jednego – opinię językową. Mogą one być pozytywne, pozytywne warunkowo i negatywne. Pozytywnie zakończona procedura kończy się otrzymaniem numeru dopuszczenia.

Zgodnie z polskim prawem nauczyciel decyduje o tym, jaki podręcznik wybiera do nauczania danego przedmiotu i czy w ogóle chce używać podręcznika w trakcie przekazywania uczniom wiedzy.

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot szkolny, który jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Wprowadzony został w miejsce przedmiotu wiedza o społeczeństwie, nauczanego w zakresie podstawowym, obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie i zagadnienia z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r.

Przedmiot historia i teraźniejszość jest wprowadzany w szkołach ponadpodstawowych sukcesywnie od 1 września 2022 r. W roku szkolnym 2022/2023 HiT nauczany był w klasach I. W roku szkolnym 2023/2024 nauczany będzie w klasie I i II.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka