We wtorek w siedzibie resortu edukacji i nauki odbyła się konferencja prasowa wiceministra Dariusza Piontkowskiego i zastępcy dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. naukowych dr hab. Pawła Gondka oraz kierownika badania PIRLS Joanny Kaźmierczak.

Polska i Finlandia z najlepszymi wynikami

Na konferencji podano, że Polska wraz z Finlandią mają najlepszy wynik spośród krajów UE w Międzynarodowym Badaniu Postępów Biegłości w Czytaniu (Progress in International Reading Literacy Study - PIRLS).

"Polscy czwartoklasiści zdobyli 549 punktów, tyle samo co uczniowie z Finlandii. Istotnie statystycznie wyższy wynik mają tylko cztery kraje: Singapur, Hongkong, Rosja i Anglia" - wskazano.

Zaznaczono, że jest to również wynik zbliżony do wyników uczniów z Tajwanu i Szwecji. "Obserwowany spadek średniej liczby punktów, który nastąpił pomiędzy 2016 a 2021 rokiem w Polsce, został zanotowany również w innych krajach. Prawdopodobna przyczyna to pandemia koronawirusa i brak zajęć w systemie stacjonarnym" - podkreślono.

Badanie PIRLS

W badaniu PIRLS 2021 wzięło udział ponad 367 tys. uczniów z 12 tys. szkół z 57 krajów i 8 dodatkowych miast i regionów. Brali w nim również udział rodzice, nauczyciele języka ojczystego oraz dyrektorzy szkół.

autorzy: Szymon Zdziebłowski, Danuta Starzyńska-Rosiecka