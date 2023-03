Patriotyczne oznaczenie na każdym laptopie - to nowy pomysł dotyczący laptopów dla czwartoklasistów. Każdy komputer, który jesienią trafi do dzieci będzie musiał mieć wygrawerowanego orła oraz napis: Rzeczpospolita Polska. Takie zastrzeżenie znalazło się w warunkach zamówienia w organizowanym na ten sprzęt przetargu.

Przypomnijmy: jak zapowiedział premier, na jesieni każde dziecko, które idzie do czwartej klasy ma otrzymać przenośny komputer. Sprzęt ma kupić i zadbać o jego dystrybucję Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR). Centralnie organizowany przetarg ma przynieść oszczędności - łącznie rząd chce kupić 370 tys. laptopów. Ich koszt to ok. miliarda złotych.

Reklama

Kontrowersje wokół laptopów

Jedną z głównych kontrowersji, które pojawiły się w dyskusjach o laptopach była kwestia ich odsprzedaży. Krytycy obawiali się, że sprzęt w części rodzin może zostać spieniężony, na przykład za pośrednictwem lombardów. Jak jednak na łamach DGP zastrzegał Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM, laptopy mają być oznaczone tak, by nie można ich było sprzedać.

Reklama

O szczegóły oznaczeń pytały COAR firmy, które chciałyby wystartować w przetargu. To właśnie w odpowiedzi zamawiającego znalazło się wymaganie, by na laptopach grawerować orła. COAR życzy sobie, by dostawcy umieścili symbol obok gładzika. Zastrzega, że wygrawerowany znak i napis muszą być czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne. Kto i w jaki sposób oznaczy laptopy - to już kłopot firm je dostarczających. Podobnie jak fakt, by naniesienie ich nie łamało postanowień gwarancji sprzętu.

A to nie koniec oznaczeń. Ponieważ komputery, według zamysłów rządu, będą finansowane z pieniędzy pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy, na sprzęcie mają znaleźć się również naklejki, które o tym informują. Co więcej COAR po raz kolejny przesunął termin składania ofert w przetargu. Firmy, które chciałyby dostarczać uczniom laptopy mogą zgłaszać się do 13 kwietnia.