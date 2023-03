Prawdopodobnie– tak postępowanie prowadzone na zlecenie kancelarii premiera określa Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM. Rząd zamierza kupić 370 tys. przenośnych komputerów i wydać na nie ok. 1 mld zł. Według planów urządzenia mają trafić bezpłatnie do wszystkich czwartoklasistów już tej jesieni. Pieniądze na program mają pochodzić z

Komputery zostaną kupione przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Ma to ograniczyć koszty – centralne zamówienie pozwala na lepszą pozycję negocjacyjną z dostawcami. Rozstrzygnięcie przetargu nie będzie jednak łatwe. Do ogłoszenia pięć firm zgłosiło odwołania, dwa z nich znalazły finał w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO). Ale zainteresowanych postępowaniem jest znacznie więcej – łącznie do obu spraw złożono 27 przystąpień. Taki ruch daje szansę, by wpłynąć na wynik sprawy.