Pewności co do zmian w zasadach rekrutacji nie ma jeszcze m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, który dopiero oczekuje na to, aż stanowisko w tej sprawie zajmie Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie czeka zaś na podjęcie przez Senat UP uchwały zatwierdzającej limit przyjęć kandydatów na wszystkie kierunki studiów, ponieważ progi punktowe gwarantujące dostanie się na wymarzone studia nie są tam ustalane odgórnie.