Kolejny atrakcyjny dla studentów produkt Banku Pekao S.A. to Pakiet podróżnika, czyli Konto Przekorzystne z legitymacją studencką ISIC. Jakie daje on korzyści? Za otwarcie konta online można otrzymać bezpłatną przez rok międzynarodową legitymację studencka ISIC, wraz z ubezpieczeniem podróżnym za granicą. Legitymacja ta zapewnia wiele zniżek i ulg. Objęta jest patronatem UNESCO i akceptowana w 130 krajach. Dokument potwierdza, że jej posiadacz jest studentem, a to z kolei pozwala na korzystanie z ulg i przywilejów należnych studiującym w danym kraju. Do tego student otrzymuje wszystkie korzyści związane z Kontem Przekorzystnym. Osoby, które otworzą Konto Przekorzystne na dedykowanej stronie pekao.com.pl/konto-dla-studenta oraz spełnią proste warunki aktywności (wystarczy pięć transakcji w każdym z trzech miesięcy od założenia konta), mogą otrzymać bonus w wysokości 100 zł. Promocja obowiązuje do 30 listopada 2022 r. Dodatkowo przystępując do programu Mastercard Bezcenne Chwile i spełniając warunek realizacji transakcji na kwotę 50 zł w okresie 30 dni od zapisania, można otrzymać nagrodę 8000 punktów o wartości 100 zł. Promocja obowiązuje do 9października 2022 r.