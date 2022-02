To jest drugi dzień, kiedy mamy do czynienia ze spadkiem liczby zakażeń tydzień do tygodnia. […] Jeżeli rzeczywiście ten trend by się utrzymał, to przynajmniej dla tych województw pięciu, które skończyły ferie w styczniu i które miałyby najdłuższą naukę zdalną, bo przez cały okres lutego, ale także do tych województw, które miały ferie na przełomie stycznia i lutego rodzi się szansa podjęcia decyzji o szybszym powrocie do szkół - powiedział Czarnek w Nowej Sarzynie.

Kiedy dzieci wrócą do szkoły?

Zastrzegł, że będzie to zależało od rozwoju sytuacji pandemicznej.

Kiedy i jak – będziemy o tym informować, bo to będzie jeszcze zależało od tego, jak się ta pandemia będzie rozwijać, albo […] zwijać w przyszłym tygodniu - podkreślił.

Na razie mamy pozytywne trendy i jeżeli one się utrzymają, to taka decyzja o szybszym powrocie do szkoły niż na koniec lutego jest możliwa – podsumował.

Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 47 534 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.