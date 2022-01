Rząd wie więc, którzy konkretnie np. akademicy są zaszczepieni, a którzy nie.

Reklama

W ocenie ekspertów minister edukacji nie powinien mieć dostępu do takich danych. Uzyskując je, przekroczył on swoje kompetencje, a więc doszło do złamania prawa.

Resort nauki nie podziela tych zarzutów. Zapewnia, że pozyskanie informacji odbyło się zgodnie z przepisami.

CZYTAJ WIĘCEJ WE WTORKOWYM "DZIENNIKU GAZECIE PRAWNEJ">>>