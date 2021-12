Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w poniedziałek w gali finałowej III edycji programu dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego "Lider wiedzy i ochrony środowiska", podczas której wręczył tytuły laureatom programu.

Uświadamianie odpowiedzialności za środowisko, w którym – przecież nie z naszej przyczyny - przyszło nam żyć; odpowiedzialności za nasze otoczenie, roślinność, zwierzęta; za to, żebyśmy przekazali również następnym pokoleniom (...) to środowisko w niezmienionym kształcie, żeby oni też mogli się cieszyć tą wspaniałą przyrodą – to jest jeden z punktów polityki oświatowej państwa – zaznaczył minister edukacji.

Zauważył, że przez ostatnie lata wiele zmieniło się pod względem dbania o środowisko dlatego, że "podjęto rozsądne działania ekologiczne, że postawiono na ekologię".

Czarnek: O ekologię chodzi, nie o ekologizm

Czarnek pogratulował w Lublinie uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w ekologię. Jako liderzy odpowiedzialności za środowisko jesteście gwarantami, że w kolejnych latach ten poziom ochrony środowiska i odpowiedzialności za przyrodę (...) będzie na jeszcze wyższym poziomie – podkreślił w Lublinie minister.

O ekologię chodzi, a nie o ekologizm. Nie o ideologię lewicową, lewacką, która zaczyna ogarniać umysły Europejczyków, którzy tworzą jakieś przedziwne konstrukcje sprzedaży CO2; którzy próbują nam wpierać, że musimy przestać jeść mięso, bo jak nie, to w perspektywie kilkudziesięciu lat ludzkość wyginie; albo wpierają nam, że człowiek i małpa to to samo (…) Krótko mówiąc wpierają nam ideologię, która zmierza do animalizacji człowieka i humanizacji roślin i zwierząt. Nie o to w tym wszystkim chodzi – zwrócił uwagę Przemysław Czarnek.

W jego ocenie, jeśli w tym kierunku będzie zmierzać Europa i świat, "na pewno nie będzie to sprzyjało człowiekowi.

Człowiek ma być odpowiedzialny za przyrodę z pełną świadomością humanizmu i z pełną świadomością tego, kim jest człowiek, jakie ma zadania (…), a pośród tych zadań jest rozsądna troska o środowisko, o wszystko co nas otacza – zaznaczył minister edukacji i nauki.

"Lider wiedzy i ochrony środowiska" to organizowany od 2019 roku program stypendialny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, który ma za zadanie aktywnie wspierać rozwój młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji prozdrowotnej. Uczestnicy przedsięwzięcia realizują zadania przyrodnicze i prośrodowiskowe, zdobywają też wiedzę z zakresu ekologii oraz dbałości o zdrowy tryb życia. Biorą również czynny udział w zajęciach i projektach organizowanych przez uczelnie, instytuty badawcze, ośrodki edukacyjne, parki narodowe, muzea, ogrody zoologiczne i botaniczne oraz inne instytucje związane z ochroną środowiska.