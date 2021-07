Dla porównania, cztery lata temu plasowaliśmy się jeszcze sześć oczek wyżej, zajmując 10 miejsce.

Wydawałoby się zatem, że poziom naszej znajomości języka znacząco się pogorszył, a przecież w dzisiejszych czasach jest to podstawowa oraz kluczowa umiejętność w zdobywaniu doświadczeń, nie tylko w sferze zawodowej.

Znajomość języków obcych ma realny wpływ na nasze życie. Dzięki ich nauce poszerzamy swoje horyzonty - mamy szanse na lepszą, dobrze płatną pracę czy realizowanie ciekawych projektów na obejmowanym już stanowisku. Jednak perspektywa zawodowa to nie jedyna przestrzeń, w której język obcy otwiera nam drzwi do nowych szans. Zagraniczne znajomości i dalekie podróże to kolejny, bardzo dobry motyw, by uczyć się języków obcych.

Znajomość języka angielskiego

Jak wynika z powyższego raportu, najlepiej wykształconą pod kątem języków obcych grupą wiekową są osoby młode, w wieku 21-30 lat. Ciekawym wynikiem jest to, jak długo zajmuje naszym rodakom zgłębienie tajników języka angielskiego, bo aż do 12 lat nieprzerwanego kształcenia, który prowadzi do jego biegłej znajomości. Powodem może być nieprawidłowe podejście do przyswajania wiedzy, które zazwyczaj opiera się na żmudnej nauce zasad gramatycznych, a nie na praktycznej umiejętności swobodnej komunikacji z obcokrajowcem.

Wyjazdy za granicę ciągle na topie

Pomimo trudności językowych i wszechobecnej pandemii, wycieczki za granicę nadal cieszą się bardzo dużą popularnością. Według badania American Express Travel: Global Travel Trends Report, 56 proc. respondentów uważa, że brakuje im podróży tak bardzo, że są skłonni zarezerwować wyjazd już teraz, nawet jeśli w przyszłości będą musieli z niego zrezygnować.

Co ciekawe, 87 proc. respondentów twierdzi, że planowanie podróży pozwala im z radością patrzeć w przyszłość. Jaki możemy wyciągnąć z tego wniosek? Ludzie czerpią nadzieję i pociechę z myślenia o przyszłych podróżach i ich planowania – to powinno zachęcać do cierpliwej nauki języka, by móc jeszcze pełniej korzystać z wyjazdu.

Podróżuj komfortowo

Wakacje marzeń na drugim końcu świata, krótka wycieczka last-minute, czy służbowa delegacja – bez względu na powód podróży i jej charakter, jedno jest pewne – tylko, gdy jesteśmy w stanie porozumieć się z drugim człowiekiem w prawie każdej sytuacji powoduje, że możemy czuć się bezpiecznie nawet z daleka od domu.

Jednak, jak się okazuje, wielu z nas decyduje się na wyjazd za granicę bez znajomości chociażby podstawowych wyrażeń w języku danego kraju. Co więcej, nie każdy z nas zna nawet język angielski w stopniu pozwalającym na naturalną rozmowę z osobą innej narodowości. A podobno do swobodnej komunikacji i “dogadania się” z obcą osobą z innego państwa wystarczy jedynie 1000 różnych słów w języku angielskim. Oczywiście zasada ta nie zawsze dotyczy osób, które ze względu na charakter swojej pracy muszą biegle porozumiewać się językiem, a dodatkowo znać i używać specjalistycznych słów i zwrotów.