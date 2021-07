- Jeszcze raz dziękujemy panu ministrowi edukacji i nauki. Czy nie zgodzicie się, że to jest najlepszy minister edukacji i nauki po wojnie? - pytał o. Rydzyk zgromadzonych, co zostało nagrodzone owacjami.

Reklama

Sam Przemysław Czarnek wrzucił na Twittera nagranie wideo z obchodów na Jasnej Górzej, stwierdzając, że "tej siły nie zatrzyma nikt".

"Wychowanie katolickie i polskie"

O. Rydzyk zwrócił uwagę, że w 2021 roku przypada 20. rocznica powołania Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, należącej do Fundacji Lux Veritatis. Prezes Rydzyk stwierdził, że z tej okazji "marzy mu się, żeby otworzyć jeszcze więcej kierunków".

- Abyśmy mogli ściągać najlepszych wykładowców z całego świata. To, co jest katolickie i prawdziwie polskie, musi być bardzo porządne. Nam zależy na tym, żeby było wychowanie katolickie i polskie, dlatego tak zwracamy na to uwagę - mówił.

"Ale będą ujadać w tych internetach"

- Trzeba odbudować wszystko, dlatego uczelnie. I wiecie o czym myślę? Uczelnia kosztuje. Profesora dobrego? To trzeba mu zapłacić. I my tak zastanawiamy się, jak to zrobić. Słuchajcie, wychowując innych my pracujemy na niebo dla siebie. Robimy to, co chce Jezus - oznajmił.

- A za pięć lat, jak dożyję, to będziemy tu dziękować Matce Bożej. Zobaczycie, to będzie dopiero. Ale będą ujadać nie z tej ziemi. Już od dzisiaj, jak będą ujadać, zobaczycie - w tych internetach, wszędzie - dodał.