18 stycznia uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy od 9 listopada uczyli się zdalnie, wrócili do nauki stacjonarnej. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych od 26 października uczą się zdalnie.

Kiedy do szkół wrócą starsi uczniowie

W czwartek w Radiu Wrocław szef resortu edukacji Przemysław Czarnek pytany był m.in. o to, kiedy do szkół wrócą uczniowie kolejnych roczników. To, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dni, czyli wzrost zakażeń koronawirusem i sytuacja zwłaszcza w północnych województwach, szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim, sprawia, że dzisiaj bardziej martwimy się o to, czy nie będziemy musieli zamykać szkół dla klas I-III w kolejnych województwach. Wszystko zależy od rozwoju pandemii koronawirusa – mówił.

Minister poinformował, że obecnie 97 proc. szkół w klasach I-III działa w trybie stacjonarnym, a tylko 3 proc. w trybie zdalnym i hybrydowym. Dodał jednocześnie, że frekwencja na lekcjach obniżyła się z poziomu 100 proc. do 90 proc. Na razie czekamy, jak będą wyglądały te wyniki pandemiczne i na tej bazie będziemy podejmować decyzje bardzo ostrożne – powiedział.

Zaznaczył, że obecnie dynamika zakażeń jest bardzo duża i w tej sytuacji trudno myśleć o powrocie starszych roczników do szkół. Kiedy dynamika zdecydowanie opadnie, nastąpi spłaszczenie albo wyhamowanie, wtedy będziemy otwierać szkoły. W tym pomoże nam również decyzja zdecydowanej większości nauczycieli o poddaniu się szczepieniom - ocenił minister.

Szczepienie nauczycieli

Jak mówił, tempo szczepień pozwala zakładać, że do 10 marca wszyscy chętni nauczyciele zostaną zaszczepieni. Dodał też, że do grupy pierwszej zostali już wpisani pracownicy administracyjni szkół. Wystosowałem również pismo do ministra zdrowia i ministra Michała Dworczyka, żeby wpisać również do tej grupy administrację szkół wyższych, która co prawda dzisiaj pracuje w trybie zdalnym, ale chcemy, żeby również ona była zaszczepiona w tej pierwszej grupie i żeby można było myśleć o powrocie do trybu stacjonarnego również w szkolnictwie wyższym – wskazał Czarnek.

Pytany o to, jak będą wyglądać egzaminy ósmoklasistów i maturzystów i czego mogą spodziewać się uczniowie, minister przypomniał, że 16 grudnia zostało wydane rozporządzenie o ograniczeniu materiału koniecznego do zdania tych egzaminów.

Od tego czasu Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała informatory i przygotowała arkusze egzaminów próbnych, które w przyszłym tygodniu w całej Polsce – także w województwie warmińsko-mazurskim – obędą się w normalnym trybie, w ścisłym reżimie sanitarnym. Nie będzie egzaminu ustnego maturalnego, nie będzie obowiązkowego egzaminu z rozszerzenia. Zakres materiału jest podany i wszyscy wiedzą już od grudnia, z czego nie trzeba się przygotowywać i jaką partię materiału można opuścić bez narażenia się na negatywną punktację na egzaminie – dodał Czarnek.