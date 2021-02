Jeżeli chodzi o kolejność, to tutaj z panem ministrem (edukacji i nauki Przemysławem) Czarnkiem uzgodniliśmy, że kolejne kroki będą dotyczyły przede wszystkim klas ósmych i klas maturalnych, bo to są osoby, które przygotowują się do egzaminów i w tej kolejności będą wprowadzane do szkół - mówił minister zdrowia.

Będziemy przede wszystkim patrzyli na wyniki przesiewu i na wyniki związane z sytuacją epidemiczną - dodał.

Klasy I-III już w szkołach

W ubiegłym tygodniu minister Niedzielski przekazał, że większość z dotychczasowych obostrzeń zostaje przedłużona do 14 lutego, w tym nauka zdalna w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach średnich.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach.