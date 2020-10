"Kluczowa zmiana, którą dzisiaj wdrażamy to szkoła podstawowa w klasach od 4 do 8 w trybie zdalnym, żeby zmniejszyć natężenie ruchu w komunikacji publicznej i kontakty społeczne. To bardzo ważne, żeby przerwać łańcuch transmisji" - mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

W godzinach 8:00-16:00 przemieszczanie się osób do 16 r.ż. jest możliwe tylko pod opieką dorosłego - mówił premier. Reklama Padły słowa o "głębszym lockdownie". Premier Morawiecki: O ile nie nastąpi wypłaszczenie Zobacz również Musimy zahamować przyrosty zakażeń i obostrzenia, które wprowadzimy będą miały skutek za 10-14 dni i mam nadzieję, że wtedy będziemy mieli lepsze informacje. Najważniejsze jest ludzkie życie i stabilność systemu zdrowia - powiedział Morawiecki. Kluczowa zmiana, którą dzisiaj wdrażamy to szkoła podstawowa w klasach od 4 do 8 w trybie zdalnym, żeby zmniejszyć natężenie ruchu w komunikacji publicznej i kontakty społeczne. To bardzo ważne, żeby przerwać łańcuch transmisji - zapowiedział Mateusz Morawiecki.