IX LO w Warszawie

Reklama

W warszawskim IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej u jednego z uczniów wykryto Covid-19. Według informacji dziennik.pl trzy klasy przebywają obecnie na kwarantannie.Na kwarantannę trafiło 56 uczniów i ich rodziny oraz kilku nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach

11-letnia uczennica SP nr 6 w Suwałkach została zakażona koronawirusem. W związku z tym cala klasa trafiła na kwarantannę, a nauka tych dzieci odbywa się od poniedziałku w trybie zdalnym - poinformowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach.Jak podał sanepid, dziewczynka wróciła z rodziną z wakacji z woj. lubelskiego i to tam prawdopodobnie doszło do zarażenia. Chora jest także jej 18-letnia siostra. Test u rodziców wyszedł negatywny.

Szkoły w Białymstoku

W części klas w kilku białostockich szkołach wprowadzono zmiany w związku z koronawirusem - poinformował białostocki magistrat. Niektóre klasy przeszły na naukę zdalną.

Urząd miasta poinformował, że koronawirusa wykryto u osoby z personelu oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 51 w Białymstoku. Przez tydzień izolacji będzie tam poddana jedna grupa przedszkolna. Koronawirusa potwierdzono także u dwóch nauczycielek z X Liceum Ogólnokształcącego. Miasto podało, że jedna z nich miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, druga kontakt pośredni. Obie nauczycielki od 4 września nie prowadzą zajęć z uczniami.

Koronawirusem jest też zakażona jedna uczennica w VI Liceum Ogólnokształcącym. Klasę objęto kwarantanną do 11 września, ale uczniowie tej klasy będą mieli lekcje on-line.

Magistrat poinformował również, że przeprowadzono dezynfekcję w pomieszczeniach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Koronawirusa ma jeden z rodziców ucznia z tej szkoły. Cała ta rodzina jest objęta kwarantanną, w tym uczeń tej szkoły.

Szkoła Podstawowa w Byszewie

Szkoła Podstawowa w Byszewie koło Kutna jest pierwszą placówką w woj. łódzkim, która w nowym roku szkolnym przeszła na zdalny tryb nauczania z powodu wykrycia koronawirusa u jednej z nauczycielek. Szkoła będzie zamknięta dla uczniów co najmniej do 11 września.

Zespół Szkół nr 1 w Działdowie

Od poniedziałku Zespół Szkół nr 1 w Działdowie za zgodą sanepidu przeszedł na zdalne nauczanie, po tym jak u jednego z nauczycieli wykryto zakażenie koronawirusem. Cała kadra nauczycielska i część uczniów są na kwarantannie.

Reklama

II LO w Olsztynie

W II LO w Olsztynie poniedziałek jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. W niedzielę wieczorem szkoła została poinformowana przez służby epidemiologiczne o tym, że jeden z uczniów jest zakażony koronawirusem. Czekamy na decyzję sanepidu, czy w związku z potwierdzeniem zakażenia u ucznia naszej szkoły będziemy przechodzić na nauczanie zdalne, czy nie - powiedziała wicedyrektor placówki Beata Kossakowska-Szwałek.

VI LO w Gdyni

Po tym jak u dwóch uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni wykryto koronawirusa, lokalny sanepid przychylił się do wniosku dyrekcji placówki o wprowadzenie do 11 września zdalnego nauczania. To kolejna szkoła w regionie, w której zastosowano taki tryb nauki. 1 września pomorski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny informował, że taki tryb nauki został przyjęty w jednej placówce w powiecie kościerskim i w jednej w powiecie kartuskim. W obu szkołach – I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie i w Szkole Podstawowej w Kiełpinie – badania wykonane na kilka dni przed 1 września potwierdziły SARS-CoV-2 u pojedynczych nauczycieli.

Zespół Szkół w Unisławiu (Kujawsko-Pomorskie)

Dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół w Unisławiu jest zakażonych koronawirusem - informował w ubiegły piątek wójt gminy Jakub Danielewicz. Na kwarantannę trafiło 68 nauczycieli. Sanepid zadecydował o nauczaniu zdalnym, które będzie realizowane od poniedziałku.

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie (Zachodniopomorskie)

U dwóch uczennic technikum Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie stwierdzono zakażenie koronawirusem. Dwie klasy do 13 września pozostają na kwarantannie. Zalecono tam naukę w trybie zdalnym - poinformowała rzeczniczka wojewódzkiego sanepidu Małgorzata Kapłan.

Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka w Warszawie

Zajęcia w szkole podstawowej na warszawskim Muranowie zostały zawieszone. Powodem jest zakażenie koronawirusem u jednego z pracowników. Szkoła informuje, że zgodnie z procedurami COVID-19 i decyzją sanepidu, zajęcia stacjonarne zostają zawieszone w dniach 3-7 września 2020 r. W miarę możliwości zajęcia będą odbywały się w trybie zdalnym.