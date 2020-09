1 września to zawsze moment szczególny, moment, w którym pierwszacy mają szansę poznać nową szkołę, szkołę, którą sami wybraliście. Jesteście już przecież w szkole średniej i to był wasz wybór. Wybraliście szkołę, która z waszego punktu widzenia daje wam dobre perspektywy na dalsze etapy życia. Dziś będziecie mogli także poznać swoich nauczycieli. I na szczęście inaczej, niż to się działo w ostatnich miesiącach, będziecie mogli z nimi spotkać się bezpośrednio - powiedział szef MEN do uczniów, podczas uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach (woj. podlaskie).

Przypomniał, że ten rok jest rokiem szczególnym ze względu na epidemię. Z dniem 1 września szkoły – które w związku z epidemią COVID-19 od połowy marca do końca czerwca prowadziły kształcenie na odległość – mają wrócić do stacjonarnego nauczania.

To ona (epidemia - PAP) doprowadziła do tego, ze w wielu dziedzinach życia musieliśmy zmienić swoje przyzwyczajenia, także i w szkole. Jest jednak czas by wrócić do normalnego życia, do życia, w którym spotykamy się z innymi ludźmi. To przecież się dzieje w wielu innych dziedzinach, spotykacie się przecież towarzysko, wychodzicie na ulicę, chodzicie po zakupy, mam nadzieję, że byliście na wakacjach, wypoczęliście. I szkoła jest również jednym z takich miejsc, gdzie powinniśmy po prostu spotykać się z ludźmi, bo my potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem - mówił Piontkowski. Wskazał, że kształcenie na odległość, którego uczniowie doświadczali przez ostatnich kilka miesięcy poprzedniego roku, ma jednak swoje ograniczenia, nie wszystko da się przekazać w ten sposób.

Minister przypomniał też, że w nowym roku szkolnym w szkołach będą obowiązywały nowe reguły, takie jak np. noszenie maseczek zasłaniających usta i nos w przestrzeniach wspólnych i zachowanie zasad dystansu społecznego. Do tego pewnie się przyzwyczailiście, bo w wielu miejscach w przestrzeni publicznej pewne ograniczenia obowiązują - powiedział do uczniów.