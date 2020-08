Brak spójności w wytycznych wiąże ręce dyrektorom szkół.

Reklama

DGP sprawdził również, czy i gdzie można dostać informacje, gdy rodzic ma wątpliwości, czy może posłać dziecko do szkoły, bo to np. kaszle.

– Nie jesteśmy od diagnozowania, czy dziecko ma zostać w domu – mówi Jan Bondar, rzecznik GIS.

W najbliższych dniach minister zdrowia ma przedstawić wytyczne, jak powinni działać lekarze rodzinni. Chodzi o zasadę: masz objawy, dzwoń do lekarza, a nie sanepidu. Medycy odpowiadają: to nieporozumienie. My możemy udzielić teleporady, ale nie decydujemy na razie, jak ma zachować się pacjent, bo… od tego jest sanepid.

CZYTAJ WIĘCEJ WE WTORKOWYM WYDANIU DGP