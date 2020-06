Grywalizacja - to sposób na to, by zmotywować uczniów do zdalnej nauki. Ma być prawie tak jak w szkole. Choć po tygodniach izolacji i pandemii to niełatwe zadanie.

Na pomysł wpadła białostoczanka, nauczycielka i mama dwójki dzieci. Przekształciła stworzony na potrzeby biznesowe start up w platformę na potrzeby szkół. Jako pierwsza przetestowała ją białostocka podstawówka. Efekty przerosły oczekiwania. Reklama ZOBACZ WIDEO: