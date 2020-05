ZNP zaapelowało we wtorek do premiera o zapewnienie nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych dostępu do bezpłatnych i szybkich testów na obecność koronawirusa. Apel związany jest z decyzją rządu o stopniowym uruchamianiu m.in. przedszkoli i szkół.

W związku z decyzją rządu o stopniowym uruchamianiu przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, apelujemy o zapewnienie nauczycielom i pracownikom tych placówek dostępu do bezpłatnych i szybkich testów na obecność koronawirusa. Takie rozwiązanie zapewni większe bezpieczeństwo dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom 22 tys. placówek wychowania przedszkolnego, 14 tys. szkół podstawowych i placówek oświatowych - czytamy w apelu Związku Nauczycielstwa Polskiego do premiera Mateusza Morawieckiego. Reklama ZNP przywołuje w nim wytyczne resortów edukacji, zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z którymi do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Bez dostępu do testów nie będziemy mieli informacji o stanie zdrowia pracowników - zauważa. Obowiązkiem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa w systemie edukacji. To podstawowe zadanie rządu szczególnie w czasie trwającej epidemii. Dlatego w trosce o zdrowie i życie uczniów i nauczycieli domagamy się dostępu do testów na obecność koronawirusa dla pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Zwiększenie liczby testów zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Zastosowanie ich w grupie pracowników oświaty pozwoli uniknąć tworzenia się nowych ognisk zakażenia koronawirusem w sektorze edukacyjnym - czytamy w apelu. ZNP przypomina, że po raz pierwszy o testy dla nauczycieli i pracowników zwracał się już w kwietniu br. O potrzebie wprowadzenia tego rozwiązania w skali całego kraju świadczą najnowsze wyniki badań przeprowadzonych w Łodzi. Jak informują władze Łodzi, aż u 14 proc. przebadanych pracowników test dał wynik pozytywny lub wątpliwy - wskazuje ZNP. Pracownik przedszkola lub zerówki powyżej 60. roku życia, nie może przyjść do pracy Zobacz również Od 6 maja przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego oraz żłobki mogą być otwarte. Decyzje w sprawie konkretnych placówek podejmują dyrekcja i organy prowadzące. Część samorządów zdecydowała o otwarciu placówek w późniejszych terminach. Od 18 maja słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, a uczniowie III branżowych szkół I stopnia mogą brać udział w zajęciach praktycznych z zakresu nauki jazdy. Od 18 maja przywrócona jest też możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne. Możliwe jest też otwieranie schronisk młodzieżowych, międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, pałaców młodzieży, ognisk pracy pozaszkolnej oraz innych placówek specjalistycznych, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów Z kolei od 25 maja przywracane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Prowadzone będą też konsultacje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i maturzystów. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.