Władze Warszawy wstępnie zakładają otwarcie żłobków i przedszkoli 18 maja. Rzecznik ratusza Karolina Gałecka powiedziała PAP, że stolica pracuje nad wdrożeniem procedur. Samorząd - przed otwarciem tych placówek - chce wiedzieć, jaki procent rodziców jest zainteresowanych otwarciem żłobków i przedszkoli. Z tego powodu rozesłano do rodziców ankiety. Decyzje zostaną podjęte m.in. po ich analizie. Ratusz chce także, aby wytyczne GIS były bardziej doprecyzowane. Chodzi m.in. o to, czy np. izolatorium ma powstać w każdym przedszkolu i co z pracownikami powyżej 60. roku życia, ponieważ zgodnie z zaleceniem GIS takie osoby nie mają sprawować opieki nad dziećmi. Stolica potrzebuje również czasu na wdrożenie wytycznych i procedur, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, ale także pracodawcom, rodzicom i dziadkom, którzy dzieci przyprowadzają.

Reklama

Podobnie do sprawy podchodzą władze Gdańska, które zapowiedziały, że miejskie żłobki i przedszkola zostaną otwarte nie wcześniej niż 18 maja. Zdaniem samorządu, placówki potrzebują czasu, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dzieciom i personelowi. Z danych zebranych przez gdański samorząd wynika, że swoje pociechy chciałoby oddać do żłobka 37 proc. rodziców korzystających z tej formy opieki oraz 22 proc. przedszkolaków.

W Koszalinie pierwsze placówki - przedszkole i żłobek - zostaną otwarte pod koniec przyszłego tygodnia, aby sprawdzić nałożone reżimy sanitarne. Po 18 maja będziemy sukcesywnie uruchamiać kolejne – poinformował prezydent miasta Piotr Jedliński.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zapowiedziała z kolei, że pierwszym potencjalnie realnym terminem otwarcia miejskich przedszkoli i żłobków jest 11 maja. Zaznaczyła, że otworzy placówki dopiero po uzyskaniu potwierdzenia od służb epidemiologicznych podległych wojewodzie, że obecna sytuacja nie stwarza zagrożenia dla najmłodszych i ich opiekunów.

We Wrocławiu żłobki i przedszkola nie zostaną otwarte w tym tygodniu. Zapowiedział to już wcześniej prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Miasto chce ten tydzień przeznaczyć na przygotowanie placówek do funkcjonowania.

Krakowskie żłobki mają być otwarte od poniedziałku 11 maja. W przeciągu dwóch dni przekażemy rodzicom informację, czy tak będzie i czy wszystkie placówki są na to gotowe – powiedziała PAP rzeczniczka prezydenta miasta Monika Chylaszek. Jeśli chodzi o przedszkola w Krakowie, to najwcześniej w przyszłym tygodniu podane będą daty wznowienia ich działalności.

Odległą datę otwarcia tych placówek ma Poznań. Prezydent Jacek Jaśkowiak poinformował, że miasto przymierza się do otwarcia żłobków i przedszkoli "nie wcześniej niż 25 maja". "Czy nam się to uda, to zależy od opinii ekspertów, opinii epidemiologów, osób, które potrafią nam zdefiniować ryzyka i od tego, czy uda nam się w tych przedszkolach i żłobkach stworzyć takie zabezpieczenia, żeby pomiędzy dziećmi nie następowało przenoszenie wirusa. Chodzi też o to, żeby ochronić personel żłobków i przedszkoli" – powiedział Jaśkowiak.

W Lublinie o przygotowanie przedszkoli i żłobków, zgodnie z wytycznymi sanepidu, zwrócił się do dyrektorów tych placówek prezydent miasta Krzysztof Żuk. Dyrektorzy mają do końca tygodnia poinformować, czy i kiedy placówki te mogą być uruchomione. Będzie to w dużej mierze zależało od tego, jakimi obiektami i warunkami dysponują (powierzchnia, wyposażenie, organizacja posiłków itp.). Nie każda z publicznych placówek spełni warunki sanitarne określone przez GIS. Problemów technicznych może być wiele – poinformował Żuk na portalu społecznościowym. W woj. lubelskim 11 maja otwarte mają być wszystkie miejskie placówki w Zamościu - 13 przedszkoli i jeden żłobek. Organizacja ich pracy zależy od zainteresowania rodziców. Tego samego dnia uruchomione mają zostać także przedszkole i żłobek w gminie Jastków pod Lublinem.

W woj. śląskim publiczne żłobki i przedszkola nie będą jeszcze uruchomione, ponieważ najpierw muszą spełnić wytyczne sanitarne. Być może niektóre takie placówki otworzy 11 maja Zabrze. Władze tego miasta podały, że ze względu na ich różną specyfikę decyzje o terminie otwarcia konkretnych placówek podejmowane mają być indywidualnie. 18 maja takie plany mają m.in. Katowice i Chorzów. Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz powiedziała, że decyzja o powrocie dzieci do żłobków i przedszkoli może zapaść tylko wtedy, gdy samorząd będzie pewny, iż zapewni bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom. "Wiemy, że wielu z was jest gotowych posłać dzieci do żłobka czy przedszkola, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby było to możliwe od 13 maja" – wskazała. W powiecie bielskim do otwarcia przedszkoli przygotowują się władze Wilamowic, Czechowic-Dziedzic, Buczkowic i Jasienicy. Nie nastąpi to jednak 6 maja. Samorządowcy mówią ostrożnie o przyszłym tygodniu.

Na Podlasiu od poniedziałku będzie otwarte m.in. gminne przedszkole w gminie Michałowo w powiecie białostockim. Placówka opiekuje się na co dzień setką dzieci w wieku 3-5 lat - poinformował urząd tej gminy. Zamknięty jednak będzie oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, w którym uczą się jedynie sześciolatki (ok. 20 dzieci).

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz zapowiedział, że miejskie żłobki i przedszkola będą otwarte najwcześniej 18 maja.