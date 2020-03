"Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia br." - czytamy w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika.

Publikacja arkuszy do próbnego egzaminu ma pomóc uczniom w przygotowaniu się do matur, w czasie, gdy nie odbywają się lekcje w szkołach w formie tradycyjnej. Od 12 marca do 10 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach są zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

Jak podaje CKE materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty nagrań do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Arkusze publikowane będę w godzinach 9.00 i 14.00 w kolejnych dniach. 2 kwietnia (czwartek): rano - język polski (poziom podstawowy), po południu - język polski (poziom rozszerzony), fizyka (poziom rozszerzony); 3 kwietnia (piątek): rano - matematyka (poziom podstawowy), po południu - matematyka (poziom rozszerzony), filozofia (poziom rozszerzony), język łaciński (poziom rozszerzony), historia sztuki (poziom rozszerzony), historia muzyki (poziom rozszerzony); 6 kwietnia (poniedziałek): rano - języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski - na poziomie podstawowym), po południu - języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski - na poziomie rozszerzonym); 7 kwietnia (wtorek): rano - biologia (poziom rozszerzony), wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony), po południu - geografia (poziom rozszerzony), informatyka (poziom rozszerzony); 8 kwietnia (środa): rano - chemia (poziom rozszerzony), języki mniejszości narodowych (język litewski, język białoruski, język ukraiński - poziom podstawowy), po południu - historia (poziom rozszerzony), języki mniejszości narodowych (język litewski, język białoruski, język ukraiński - poziom rozszerzony), język kaszubski (poziom rozszerzony).

Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom liceów i techników, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin maturalny, za pośrednictwem serwisów dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. "Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o przekazanie tych dokumentów (np. e-mailem) nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przesłanych przez uczniów" - napisał Smolik. Podał, że Zasady oceniania zostaną zamieszczone 15 kwietnia na stronie internetowej CKE.

"Proponujemy, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np. w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania; na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką; na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania" - czytamy w komunikacie.

"Proponujemy również, aby uczniowie mogli przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. emailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np. w postaci krótkiego komentarza w e-mailu; podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą; w postaci komentarzy w pliku, jeżeli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym" - napisał dyrektor CKE.

"Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami +rozmowę+ w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (15 kwietnia br.)" - zaznaczył.

Zwrócił się do dyrektorów szkół by zadbali o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. "Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie takich wydruków do odbioru w szkole" - zalecił.

Przypomniał, że przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne. "Proponuję, aby próbny egzamin został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania" - napisał Smolik.

Podkreślił, że egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie.

Wskazał jednocześnie, że próbny egzamin maturalny powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym(tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). "Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów" - czytamy w komunikacie.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przypomniał, że szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać: informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami; arkusze próbne, arkusze pokazowe; zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami; filmy dot. egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii i biologii.

Egzaminy maturalne mają rozpocząć się 4 maja. Sesja pisemnych potrwa do 21 maja, a ustnych do 22 maja.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdaje się na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy są zaliczane także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze dwa dodatkowe obowiązkowe egzaminy - pisemny i ustny z języka ojczystego.