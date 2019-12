W strategii jest wskazane, że (przedmiot wiedzy o zdrowiu – PAP) wejdzie we wrześniu 2022 roku, ale jednocześnie jest wskazane, że od września 2020 roku będzie taki blok tematyczny poświęcony nauczaniu o zdrowiu w ramach lekcji wychowawczych. Będzie to taki okres przejściowy – wyjaśnił rzecznik.

Dodał, że nie ma jeszcze szacunków kosztów takiego pomysłu. Zaznaczył, że bazując na doświadczeniach krajów, które wprowadziły taki przedmiot, korzyści okazały się ogromne. Przypomniał, że w strategii równocześnie zawarto pomysł wprowadzenia podatku cukrowego od 2022 roku. Wskazał na pewną zależność.

Chcemy wprowadzić podatek od cukru od 2022 roku. Ale jednocześnie jakie doskonałe efekty osiągniemy i akceptację społeczną, jeżeli w tym samym roku lub znacznie wcześniej wprowadzimy naukę o zdrowiu i będziemy informować dzieci i młodzież, jak szkodliwy jest cukier, a szczególnie jego nadmiar – zauważył.

Pytany o Narodową Strategię Zdrowia powiedział, że jest to dokument nasycony konkretnymi działaniami, które mają z jednej strony przeciwdziałać powstawaniu chorób nowotworowych, ale też skutecznie je leczyć. Jeśli zostanie uchwalona, to będzie to absolutnie przełom w podejściu do leczenia nowotworów, do profilaktyki pierwotnej i wtórnej – podsumował.

Przypomniał, jak ważne są działania profilaktyczne w zderzeniu ze statystykami. Tylko 40 proc. kobiet uczestniczy w darmowych badaniach mammograficznych, a niecałe 20 proc. w badaniach cytologicznych - powiedział. Jego zdaniem, tak słabe wyniki świadczą m.in. o tym, że brakuje społeczeństwu wiedzy. Tym bardziej – jak zaznaczył na koniec - istotne jest poszerzanie świadomości zdrowotnej już od najmłodszych lat.

Narodowa Strategia Onkologiczna trafiła pod koniec listopada do uzgodnień międzyresortowych. Konsultacje mają potrwać do 13 grudnia. Potem dokument skierowany zostanie pod obrady rządu.