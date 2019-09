Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego mówił na konferencji, że to, iż polscy nauczyciele są fatalnie wynagradzani wiadomo od wielu, wielu lat. Jest to kwestia podnoszona także m.in. przez raporty OECD. (…) Jutro ukaże się raport dotyczący wynagrodzenia w zawodzie nauczyciela, w postaci Monitora Kształcenia i Szkolenia; opublikuje go Komisja Europejska – wskazał.

Zbliża się dzień edukacji narodowej, dzień nauczyciela, chcielibyśmy w związku z tym zadać panu premierowi dwa podstawowe pytania. Pierwsze, co z płacami nauczycieli w roku 2020? W budżecie państwa nie ma nawet śladu informacji na temat wzrostu płac nauczycieli, nie ma zmiany kwoty bazowej – powiedział Broniarz. Drugie pytanie, które nurtuje wszystkich nauczycieli, pytanie do pana premiera. Jak będą wyglądały sprawy rozwiązań emerytalnych nauczycieli w nadchodzących latach – dodał.

Monitor Kształcenia i Szkolenia jest wydawany co roku. Monitor wykorzystuje dane Eurostatu i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także analizy przygotowywane przez sieć Eurydice. Jego celem jest m.in. porównanie polityki krajowej i systemów edukacyjnych poszczególnych państw członkowskich UE.