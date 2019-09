ZNP przygotuje wytyczne, co nauczyciele muszą robić, a czego nie. FZZ idzie jeszcze dalej i zapowiada, że rady pedagogiczne będą zmieniać statuty placówek i regulaminy tak, by ograniczyć do minimum szerokie i nieprecyzyjne zadania nałożone na uczących w szkołach.

Z kolei MEN deklaruje, że w ramach odbiurokratyzowania placówek przygotuje wykaz dokumentów, które muszą sporządzać nauczyciele, zaś pozostałe „papierowe obowiązki” sceduje na administrację placówek i ich dyrektorów.

