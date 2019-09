Podczas spotkania w Józefowie (woj. mazowieckie) premier podkreślił, że dla jego rządu wszystkie działania, które mają wzmocnić szanse dzieci i młodzieży, umacniają szanse całego kraju.

- Bo to, co będzie wynikało z nauki naszych dzieci, będzie się bezpośrednio wiązało z polską gospodarką, z siłą Polski w przyszłości - mówił Morawiecki. - A więc wyprawka 300 plus, 500 plus to jest najlepsza inwestycja w przyszłość Polski - podkreślił premier.

Programem skierowanym do uczniów jest "Dobry start", czyli tzw. wyprawka szkolna w kwocie 300 zł. Szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa mówiła pod koniec ubiegłego tygodnia, że od lipca złożono już ponad 2,4 mln wniosków o świadczenie, z czego ok. 1,7 mln to wnioski złożone online. W tym czasie - poinformowała minister - "w gminach wydano 1,7 mln informacji o przyznaniu tego świadczenia, z czego wypłacono już 1,5 mln świadczeń na łączną kwotę 446 mln zł".