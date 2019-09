Stowarzyszenie zauważa, że "podpisując Deklarację LGBT+ (zwaną Kartą LGBT+) w lutym 2019 r., prezydent Trzaskowski zobowiązał się do jej realizacji do końca jego obecnej kadencji, czyli 2023 r.".

"W bieżącym roku budżetowym (2019 r.) nie ma zagwarantowanych środków na jej realizację - co potwierdziła podczas niedawnego posiedzenia Rady Miasta wiceprezydent Kazanowska - ponieważ budżet bieżący został uchwalony w 2018 r., czyli przed podpisaniem Deklaracji. Nie jest więc to dla nas żadnym zaskakującym czy sensacyjnym doniesieniem, jak chcą sprawę przedstawiać skrajnie prawicowi komentatorzy" - brzmi oświadczenie Miłość Nie Wyklucza.

"W rozpoczynającym się w poniedziałek 2 września roku szkolnym 2019/2020 nie są zaplanowane finansowane przez stołeczny samorząd nieobowiązkowe lekcje edukacji seksualnej . To również nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem. Przygotowanie i wdrożenie takiego programu wymaga czasu i środków finansowych" - kontynuuje organizacja.

Działacze LGBT przypominają ponadto, że "edukacja seksualna i antydyskryminacyjna są jedynie jednym z punktów Deklaracji. Dodajmy, że punktem celowo zniekształconym przez prawicowe media i wykreowanym na zagrożenie, podczas gdy najważniejszym celem Deklaracji było i nadal jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom LGBT+, mieszkającym w Warszawie".

- Zredukowanie treści dokumentu do edukacji seksualnej, a następnie rozpowszechnienie kłamstw o jej rzekomych niecnych celach jest z pewnością największym sukcesem trwającej od lutego kampanii dezinformacyjnej na temat społeczności LGBT+ prowadzonej przez prawicowe - w tym publiczne - media i organizacje, funkcjonariuszy rządzącego obozu politycznego oraz licznych hierarchów Kościoła katolickiego - mówi Oktawiusz Chrzanowski, członek zarządu Miłość Nie Wyklucza i główny koordynator prac nad Deklaracją.

"Doniesienia medialne, jakoby ratusz zarzucił realizację Deklaracji, uznajemy za co najmniej przedwczesne. Wynikają one albo z niezrozumienia sposobu działania samorządu, albo chęci celowej manipulacji. Służą przede wszystkim tworzeniu sensacji, sprzyjającej jedynie fundamentalistycznym organizacjom katolickim, chętnym do odtrąbienia zwycięstwa nad warszawskim ratuszem. Mamy do czynienia z klasycznym fake newsem i kolejnym etapem zorganizowanej akcji dezinformacyjnej w temacie Deklaracji, prowadzonej od momentu jej podpisania" - czytamy w oświadczeniu MNW.

Niemniej stowarzyszenie zauważa również, że "jak dotąd warszawski ratusz i prezydent Trzaskowski nie podeszli poważnie do realizacji swojego zobowiązania. Brak działań w kierunku ustanowienia Pełnomocniczki ds. Społeczności LGBT+ i rozpoczęcia prac nad harmonogramem wdrażania wraz z pracami budżetującymi przyszłoroczne wydatki są tego najlepszą ilustracją".

- Do dziś (poniedziałku 2 września) czekamy na propozycję agendy spotkania ze stroną miejską, na którym umówimy się na działania w tym i przyszłym roku: począwszy od wyznaczenia Pełnomocniczki, przez ustalenia finansowe, po harmonogram prac. Informację tę kierujemy do Rafała Trzaskowskiego, Pawła Rabieja, Aldony Machnowskiej-Góry - dodaje Chrzanowski.